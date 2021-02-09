عمرغباش: مسبار الأمل رمز مساعي البشرية للتقدم

المصدر: ترجمة- فاتن صبح

أكد عمر سيف غباش، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية، سفير دولة الإمارات السابق لدى كل من جمهورية فرنسا، وجمهورية روسيا الاتحادية، في مقاله بمجلة «أراب نيوز» السعودية الصادرة باللغة الإنجليزية، أن توقيت مهمة مسبار الأمل لا يأتي مصادفةً بل يتزامن وصوله للكوكب الأحمر مع العام الذي نحتفل فيه بالذكرى الخمسين لتأسيس الدولة في 1971، وقال: إنه في السنوات الـ50 الأولى من تاريخنا، أوصلنا مسبار الأمل، رمز مساعي البشرية للتقدم نحو آفاق جديدة، إلى المريخ ليشكل احتفالاً برحلة الإمارات الجميلة الخاصة.

وأوضح أنه عند السابعة والدقيقة الاثنتين وأربعين اليوم يصل مسبار الأمل، ضمن أول مهمة فضائية عربية إلى المريخ، كما هو متوقع، بعد أن اجتاز مسافةً تزيد على 426 مليون كلم منذ انطلاقته في 20 يوليو من العام الماضي.

وأضاف: قد عاد بناء الدولة على مبادئ التسامح والانفتاح والقبول بثمار غالية على الإمارات على مختلف الأصعدة. فالتعداد السكاني لدينا من بين الأكثر تنوعاً في العالم، حيث الناس من مختلف الجنسيات والأديان يعيشون ويعملون ويمارسون معتقداتهم الدينية جنباً إلى جنب. أما الأفراد سيما الشباب منهم، ومن جميع أصقاع الدنيا، فيريدون أن يجعلوا من الإمارات موطناً لهم لبناء حياة أفضل لهم، سيما أن الإمارات صُنّفت الأولى في المنطقة للعمل والعيش للسنة التاسعة على التوالي، وفقاً لاستطلاع رأي الشباب العربي.

تقاليد

وتابع: يتطلب التمسك بالعادات والتقاليد مع التطلع على الدوام نحو تطوير ممارستنا بما يعكس مكانتنا دولياً، توازنا دقيقاً، حيث التقدم مساراً لنا. وقد تم العام الماضي إدخال العديد من التحديثات الجوهرية للقوانين، سيما تلك المتعلقة بالاستثمار والتملك الأجنبي،.

والطلاق والكحول والسلوك الإجرامي، بما يعكس مبادئ التسامح والدعم لحقوق المرأة، ويتوافق مع تعزيز موقعنا كمركز يستقطب الناس من جميع الخلفيات. ويشكل المشهد الدولي أساساً لشعب دولة الإمارات التي لطالما شكلت مركزاً تجارياً بين الشرق والغرب والشمال والجنوب لآلاف الأعوام، وإننا نحتفظ بطريقة التفكير عينها حين يتعلق الأمر بالأفكار والاقتصاد والتبادل الثقافي.

وقال غباش خلال المقال: إننا ندرك في الوقت عينه وجود وجهين للحقيقة، حيث قمنا ببناء دولة حافلة بالفرص تنعم بالتسامح في منطقة محفوفة بالتطرف والاضطرابات. هناك توازن لا بد من الحفاظ عليه بين الازدهار والأمن، وإننا لن نخاطر بسلامة شعبنا أو نسمح للمتطرفين بتقويض استقرار وسيادة الإمارات فيما يحاولون تحصيل نتائج أفضل لشعوبهم.

وأضاف: نعلم أنه ستكون هناك مطالبات بالتحرك بشكل أسرع من قبل البعض يقابلها حركات مقاومة للتغيير، إلا أن موقفنا واضح، فالإمارات دولة فتية ذات أحلام كبيرة وقدرة هائلة على التعلم بسرعة، إننا نحتل مكانةً فريدةً ومهمة في العالم على الصعيدين الجغرافي والقدرة على الاستفادة من الدروس التي تعلمناها والتي نسعى لمشاركتها عبر الانخراط في المجتمع الدولي.

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