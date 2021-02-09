لطيفة بنت محمد: تملؤنا مشاعر الفخر بقيادتنا الرشيدة

المصدر: دبي - البيان

عبرت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عضو مجلس دبي، عن فخرها بقيادتنا الرشيدة التي استطاعت برؤيتها الفريدة أن تصنع الإنجاز بوصول مسبار الأمل إلى المريخ.

ودوّنت سموها عبر «تويتر»: «نحن على موعد مع إنجاز آخر يتحقق بوصول #مسبار_الأمل إلى المريخ غداً (اليوم). في هذه المناسبة الاستثنائية تملؤنا مشاعر الفخر والامتنان تجاه قيادتنا الرشيدة التي استطاعت برؤيتها الفريدة أن تصنع هذا الإنجاز الاستثنائي ليكون بمثابة منارة تلهم الأجيال القادمة في الوطن العربي».

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