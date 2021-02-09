«طرق دبي» تبدأ حملة لتطعيم موظفيها وعائلاتهم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بدء حملة لتطعيم موظفيها البالغ عددهم قرابة 30 ألف موظف، عبر إنشاء مركز داخلي للتطعيم بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.

حيث تشمل الحملة جميع موظفي الهيئة وعائلاتهم الراغبين في تلقي اللقاح، لا سيما العاملين ضمن خط الدفاع الأول من سائقي مركبات الأجرة والحافلات وجميع موظفي مترو وترام دبي.

وتأتي هذه الخطوة المهمة في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير كافة الضمانات التي تحفظ على المجتمع صحته وسلامته، وحرص هيئة الطرق والمواصلات في دبي على استمرارية العمل بأعلى مستويات الكفاءة الممكنة، من خلال ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، حيث تعد الهيئة أول جهة حكومية في دبي تقوم بإطلاق هذه الحملة لموظفيها وعائلاتهم.

وتستهدف الهيئة الوصول إلى تطعيم 90 ٪ من موظفي المترو والترام و90 ٪ من سائقي الحافلات و60 ٪ من موظفي النقل بحلول الأسبوع المقبل.

وفي هذه المناسبة قالت ندى جاسم، مدير إدارة تنظيم وتخطيط السلامة والمخاطر في هيئة الطرق والمواصلات: «وضعت الهيئة خطة تنظيمية لتطعيم جميع الموظفين، شملت إنشاء مركز التطعيم في مبنى الهيئة، وإعداد قوائم بالموظفين الراغبين بالحصول على التطعيم، وبرمجة حضورهم لضمان التدفق السلس للتطعيم، كما تم توفير المواقف المطلوبة لسيارات الموظفين، وتوفير حافلات لنقل الموظفين من المقر الرئيس للهيئة والمواقع الأخرى إلى مركز التطعيم».

بالأرقام

وأضافت: «تم تجهيز وإنشاء 30 «كاونتر» لتطعيم حوالي 1200 إلى 1500 موظف في اليوم الواحد، بواقع 150 موظفاً في الساعة. وقد تم تطعيم قرابة 22002 موظف من السائقين وموظفي الواجهة ومشغلي غرفة المترو والترام ومفتشي المواقف وعائلاتهم حتى يوم أمس من أجل ضمان صحة وسلامة الجميع».

وأوضحت مدير إدارة تنظيم وتخطيط السلامة والمخاطر في هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن الهيئة تحرص على الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الجسدي بين الموظفين في كافة أوقات دوامهم، فضلاً عن اتباعها منظومة كاملة تتيح للموظفين العمل «عن بُعد»، إضافة إلى عمليات التوعية المستمرة لجميع العاملين في الهيئة بأهمية المحافظة على اتباع تلك الإجراءات الوقائية في كافة الأوقات حتى خارج مواعيد العمل الرسمية.

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