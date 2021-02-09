100 % من موظفي «أدنوك» في الخطوط الأمامية تلقوا اللقاح

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أصبحت أدنوك للتوزيع أول شركة لبيع الوقود بالتجزئة على مستوى العالم تُطعّم 100% من موظفي الخطوط الأمامية في شبكة محطاتها. وتواصل أدنوك للتوزيع، الشركة الرائدة على مستوى الدولة في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة، التزامها أعلى معايير الصحة والسلامة في جائحة فيروس كورونا، لضمان صحة وسلامة عملائها وموظفيها كإحدى أهم أولوياتها الدائمة. وفي هذا السياق، كان توفير لقاح فيروس كورونا لجميع موظفيها جزءاً لا يتجزأ من دعمها المتواصل لجهود التعافي من تداعيات الجائحة.

وبهذه المناسبة قال أحمد الشامسي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: «أظهر موظفونا التزاماً فاعلاً ورغبة صادقة في مكافحة انتشار الوباء، ونحن فخورون بتفانيهم والتزامهم الدائم أعلى معايير الحفاظ على الصحة والسلامة والبيئة، إذ إنهم يسطرون اليوم مثالاً ناصعاً أمامنا جميعاً حول أهمية العمل الجماعي لمحاربة وباء كوفيد - 19». وتضمنت جهود الشركة توفير وحدات متنقلة لتطعيم موظفي الخطوط الأمامية، إذ قام أكثر من 7500 من الموظفين العاملين في محطات ومتاجر واحة أدنوك بأخذ الجرعة الأولى من اللقاح، وأكمل عدد كبير منهم الجرعة الثانية أيضاً.

وتُعد حملة التطعيم الخطوة الأحدث ضمن حزمة واسعة من الإجراءات الاحترازية وتدابير السلامة التي تطبقها الشركة والتي تشمل إجراء فحوص شاملة لموظفيها للكشف عن فيروس كورونا، وتنفيذ عمليات التنظيف والتعقيم اليومية لشبكة منشآتها، إضافة إلى توفير معدات الوقاية الشخصية وإرشادات واضحة للصحة والسلامة في جميع محطات الخدمة.

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