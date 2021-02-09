مناورة توجيه المسار تحدد موعد الوصول إلى مدار المريخ اليوم

بعد إنجاز توجيه المسار بنجاح، بدأت المرحلة الثالثة في رحلة «مسبار الأمل»، عبر سلسلة من العمليات الاعتيادية، إذ تواصل الفريق مع المسبار عبر محطة التحكم الأرضية بواقع مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع، مدة كل منها تتراوح ما بين 6 إلى 8 ساعات.

وفي الثامن من نوفمبر الماضي، أنجز فريق العمل مناورة توجيه المسار الثالثة، ليتحدد -على إثرها- بدقة موعد الوصول إلى مدار المريخ يوم 9 فبراير 2021 عند الساعة 7:42 مساء بتوقيت الإمارات.

تشغيل الأجهزة

وخلال هذه المرحلة أيضاً قام فريق العمل بتشغيل الأجهزة العلمية لأول مرة في الفضاء وفحصها وضبطها، عبر توجيهها نحو النجوم للتأكد من سلامة زوايا المحاذاة الخاصة بها، والتأكد من أنها جاهزة للعمل بمجرد وصولها إلى المريخ. ومع نهاية هذه المرحلة اقترب «مسبار الأمل» من المريخ لتبدأ أهم مراحل مهمته التاريخية لاستكشاف الكوكب الأحمر وأكثرها خطورة، وهي مرحلة الدخول إلى مدار المريخ.

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