سعيد الشرقي: مسبار الأمل يغرس ثقافة جديدة في نفوس أبناء وبنات الإمارات

المصدر: الفجيرة - البيان

أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أن مسبار الأمل المقرر وصوله إلى مدار كوكب المريخ اليوم 9 فبراير الحالي يغرس ثقافة جديدة في نفوس ووجدان أبناء وبنات الوطن.

وقال الشيخ سعيد بن سرور الشرقي في تصريح له بهذه المناسبة: «فخورون بقيادتنا الحكيمة التي استطاعت برؤيتها الاستراتيجية أن تحقق إنجازاً عظيماً بإطلاق مسبار الأمل الذي يضاف إلى رصيدها من الإنجازات الاقتصادية والعلمية ويعزز من ريادة الدولة عالمياً في مجال أبحاث الفضاء».. مشيراً إلى أن إطلاق مسبار الأمل ساهم بشكل كبير في وضع دولة الإمارات على الخريطة العالمية لتبادل الخبرات والابتكارات والتكنولوجيا.

وأكد أن مشروع المسبار عكس مستوى الثقة العالية التي يتمتع بها شباب دولة الإمارات من قبل القيادة الرشيدة التي تؤمن بدورهم المحوري في تعزيز مسيرة التنمية وحركة التطور التي تشهدها الدولة حاضراً ومستقبلاً.. وأشاد بجهود وكالة الإمارات للفضاء ودورها الفاعل في إنجاز مشروع المسبار وإطلاقه للفضاء.

من جانبه قال سلطان جميع الهنداسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة إن مسبار الأمل يعد أحد أهم المشاريع التي برهنت على إبداع الشباب الإماراتيين وعكست ما يتمتعون به من إمكانات وخبرات علمية متقدمة.. وشكل مشروع مسبار الأمل منذ البدايات مصدر إلهام للشباب الإماراتيين والعرب للتوجه نحو العلوم المتقدمة في مجالات الفضاء والتكنولوجيا المتطورة وغيرها من الاختصاصات العلمية التي تساهم في بناء اقتصاد المعرفة المستدام.

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