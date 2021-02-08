محمد بن راشد: إن لم ندخل مدار المريخ فقد دخلنا التاريخ

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن الهدف من رحلة مسبار الأمل إلى كوكب المريخ إعطاء أمل بأننا قادرون على منافسة بقية الأمم، موضحاً أننا إن لم ندخل المدار فقد دخلنا التاريخ.

وقال سموه، اليوم، عبر رسالة وجهها إلى شعب الإمارات: "خلال الساعات القادمة، يصل مسبار الأمل إلى كوكب المريخ، وسيكون التحدي الأكبر هو الدخول إلى مدار المريخ".

وأضاف سموه: "50% من البعثات البشرية التي حاولت قبلنا لم تستطع أن تدخل المدار، ولكن أقول: حتى إن لم ندخل المدار فقد دخلنا التاريخ، هذه أبعد نقطة في الكون يصل إليها العرب في تاريخهم".

وتابع سموه: "أكثر من 5 ملايين ساعة عمل لأكثر من 200 مهندس ومهندسة إماراتيين، هدفنا هو إعطاء أمل لجميع العرب بأننا قادرون على منافسة بقية الأمم والشعوب"، سائلاً الله تعالى التوفيق في الوصول إلى كوكب المريخ.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز