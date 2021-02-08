عبد الله آل حامد يزور مركز لقاح «كوفيد 19» بمستشفى إن إم سي رويال - مدينة خليفة

المصدر: أبوظبي - وام

زار الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة في أبوظبي مركز لقاح «كوفيد 19» في مستشفى «إن إم سي رويال - مدينة خليفة» للاطلاع على سير العمل والجهود المبذولة لضمان تسهيل إجراءات تلقي أفراد المجتمع للقاح ضد «كوفيد 19» للحفاظ على صحتهم وسلامتهم ومواجهة جائحة كوفيد 19.

وكان في استقباله مايكل بريندن ديفيس، الرئيس التنفيذي للعمليات في «إن إم سي» للرعاية الصحية، حيث تفقد مركز لقاح «كوفيد 19» في مستشفى «إن إم سي رويال» في مدينة خليفة الذي يضم مناطق مخصصة لتقديم الاستشارات ما قبل التطعيم وكوادر طبية مؤهلة ومدربة لتقديم اللقاح للأشخاص الراغبين بالحصول عليه من أفراد المجتمع بشكل يومي.

وقال آل حامد: «إن التطعيم خيارنا العملي لنخطو خطوات ثابتة وسريعة نحو القضاء على جائحة كوفيد 19 في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف: «إن جهودنا متواصلة لتوفير كل السبل لدعم توفير اللقاح لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع»، معرباً عن بالغ شكره وتقديره للجهود التي تبذلها الكوادر الطبية الإدارية والفنية في إمارة أبوظبي للحفاظ على صحة الجميع والمساهمة في القضاء على الجائحة.

وحث أفراد المجتمع لاسيما الفئات الأكثر عرضة لمضاعات الإصابة بفيروس كوفيد 19 إلى التقدم والحصول على اللقاح في أقرب وقت ممكن، وقال إن اللقاح متوفر في أكثر من 100 مركز في أبوظبي لحماية أنفسنا وأحبائنا ومجتمعنا.

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