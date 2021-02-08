صحيفة بلجيكية تسلط الضوء على مهمة مسبار الأمل إلى المريخ

المصدر: وام

سلطت صحيفة بلجيكية الضوء على مهمة الإمارات لاستكشاف الكواكب مع بدء العد التنازلي لدخول مسبار الأمل مدار كوكب المريخ في سابقة تاريخية تعزز مكانة الدولة كمركز للعلوم الفضائية.

وقالت صحيفة " لا ليبر بلجيك" الصادرة اليوم في بروكسل إنه في حال نجاح مسبار الأمل في الوصول إلى مدار المريخ ستصبح الإمارات خامس دولة تصل إلى الكوكب الأحمر.

وأوضحت الصحيفة أن مسبار الأمل - الذي يعد أول مهمة للإمارات إلى المريخ يتوقع دخوله مدار الكوكب الأحمر في 9 فبراير الجاري ليبدأ دراسة تفصيلية لمناخ وطقس الكوكب الأحمر من غلافه الجوي لمدة تقارب عامين أرضيين لإتمام مهمته التاريخية ذات الأهداف العلمية غير المسبوقة في تاريخ الإنسانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه عند وصول مسبار الأمل إلى المرحلة السادسة والأخيرة في رحلته وهي المرحلة العلمية، ستبدأ الأجهزة العلمية الثلاثة المتطورة على متنه جمع المعلومات والبيانات عن الغلاف الجوي للكوكب وعلى مدار سنة مريخية كاملة تعادل 687 يوما أرضيا، قابلة للتمديد سنة مريخية إضافية، لترصد كل ما يتعلق بكيفية تغير طقس المريخ على مدار اليوم وفصول السنة المريخية، بالإضافة إلى دراسة أسباب تلاشي الطبقة العليا للغلاف الجوي للمريخ.

وقالت الصحيفة إنه في الوقت الذي تعزز فيه الإمارات مكانتها كلاعب إقليمي رئيسي فهي تريد أن يكون المشروع مصدر إلهام للشباب العربي.

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