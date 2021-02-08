عجمان تعدّل مواعيد عمل المقاهي والكافتيريات وتحدد الطاقة الاستيعابية لصالات الأفراح

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان عن قواعد إرشادية وبروتوكولات جديدة في الإمارة وذلك في إطار الحرص على سلامة المجتمع وللحد من سرعة انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، وبالتزامن مع الأوضاع الراهنة وللحد من التجمعات التي من شأنها زيادة سرعة انتشار الفيروس.

وأوضحت الدائرة أن القواعد والبروتوكولات الجديدة تضمنت تعديل مواعيد عمل المقاهي ومحلات بيع الوجبات الخفيفة "الكافتريات"، والمطاعم وما في حكمها، لتغلق في تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، إضافة إلى خفض الطاقة الاستيعابية لتقديم الخدمات داخل مقرات تلك المنشآت لتصبح بنسبة 50 % من الزبائن فقط، مع ضرورة التأكيد على التزام العاملين والزبائن بالإجراءات والتدابير الاحترازية المعتمدة سابقا وخاصة الالتزام بارتداء الكمامات ومسافات التباعد الاجتماعي / 2 متر / من كافة الاتجاهات.

كما تضمنت القواعد الإرشادية والبروتوكولات الجديدة، كلا من قاعات وصالات الأفراح والمناسبات، على أن تقتصر المشاركة في الأفراح والمناسبات فقط على عدد 50 شخصا وبحد أقصى، مع ضرورة الاستمرار بتطبيق كافة الاشتراطات والتدابير والإجراءات الاحترازية المعلنة والمعممة سابقاً.

وأهابت الدائرة بالمستثمرين من أصحاب تلك المنشآت ضرورة التحقق من تطبيق كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية التي تم تعميمها سابقاً، إضافة إلى التحقق من التزام الزوار ومرتادي تلك المنشآت بالإجراءات الاحترازية.

وأوضحت الدائرة أنها ستكثف الزيارات الميدانية التفتيشية لجميع الأنشطة العاملة في الامارة بهدف التحقق من الالتزام بالقواعد الإرشادية والبروتوكولات، والإجراءات والتدابير الاحترازية مؤكدة أنها ستتعامل بحزم مع المخالفين لضمان المحافظة على سلامة أفراد المجتمع.

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