محمد بن راشد يستقبل وزيرة خارجية إسبانيا

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في دبي قبل ظهر اليوم معالي أرانشا غونزاليس لايا وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في مملكة إسبانيا والوفد المرافق لها.

و قد رحب سموه بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي و سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي بالوزيرة وتباحث معها سموه في عدد من القضايا والموضوعات الاقتصادية والسياسية خاصة في ظل ظروف "كوفيد - 19 " .

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن ثقته وأمله بـ" الله " بتجاوز هذه المحنة التي تأثر بها سلبا الاقتصاد العالمي والتواصل الاجتماعي والثقافي بين البشر على مختلف مشاربهم ومذاهبهم.

وشدد سموه على أهمية التعاون الدولي والتنسيق بين الدول من أجل محاصرة هذا الوباء.. مشيرا سموه إلى أن دولة الإمارات تتعامل مع هذه الجائحة بتأن وخطط مدروسة وتفتح أبواب الوقاية والتلقيح لجميع المواطنين والمقيمين على أرضها مجانا ودون تمييز وتمد في الوقت عينه يدها لمساعدة الدول المحتاجة بالأدوية واللقاحات والمواد اللوجستية لتمكينها من مجابهة الفيروس وحصاره.

وإلى ذلك أشادت وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية بالجهود والإجراءات التي تتخذها حكومة دولة الإمارات في مكافحة وباء كورونا والحد من تأثيره السلبي على اقتصادها ومجتمعها..

منوهة إلى مضيها قدما في الاستعدادات لافتتاح " إكسبو 2020 دبي" الذي تأجل إلى هذا العام واتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستقبال المشاركين في هذا الحدث العالمي وحماية ضيوفه من تداعيات هذه الجائحة.

وأكدت مشاركة إسبانيا في إكسبو دبي رغم الظروف الطارئة إيمانا منها بأهمية إعادة دوران عجلة الاقتصاد العالمي وإنعاشه من جديد ووصفت هذا الحدث بنور الأمل في نهاية نفق مظلم.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي للإعلام ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء و معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي و معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي و سعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.. كما حضره سعادة ألفاريز بارثي د. أنطونيو سفير المملكة الاسبانية لدى الدولة.

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