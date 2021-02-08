قسم العظام في مستشفى توام يعيد لطفل الأمل في القدرة على المشي

المصدر: العين - البيان

تمكن فريق طبي من قسم العظام في مستشفى توام - أحد مرافق شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) - من مساعدة طفل على استعادة القدرة على المشي بشكل صحيح، إذ قام الدكتور لؤي السايس جراح العظام بالتعاون مع د. عبد الحليم الطه استشاري طب عظام الأطفال و د. عزة الظاهري بإجراء عملية دقيقة عبارة عن نقل أوتار القدم لطفل يبلغ من العمر 8 سنوات من جنسية عربية مصاب بسقوط القدم الناجم عن تضرر عصب الساق اليمنى إثر تعرضه لحادث دهس.

وقد تمت العملية بنجاح، وقال الدكتور لؤي السايس: "إن الطفل المذكور كان قد تعرض لحادث دهس قبل سبعة شهور أُدخل على إثره إلى مستشفى توام، وهو مصاب بكسور متعددة في عظام الحوض والعمود الفقري وعظام الفخذين مع تضرر بعض الأعضاء والأنسجة الداخلية، وكانت الإصابات شبه مميتة ولكن تم إنقاذ حياة الطفل بجهود فريق طبي متعدد التخصصات من أطباء العناية المركزة والعظام والجراحة العامة والتجميلية مع إجراء عملية تثبيت داخلي لعظمي الفخذيين، وبعد أن تحسنت حالة الطفل تدريجيا وتم تخريجه من المستشفى.

بدأت بعدها المرحلة الثانية من العلاج وهي متابعة الحالة في عيادة العظام والعلاج الفيزيائي تحت إشراف الدكتور لؤي السايس.

وبعد التأكد من شفاء جميع كسور الطفل واستقرار حالته، تم تشخيص سقوط القدم اليمنى نتيجة تضرر العصب الرئيس للقدم.

وأجريت بعدها للطفل عملية إزالة للقطع المعدنية الداخلية من عظام الفخذين، وعملية تطويل وتر آخيل مع نقل أوتار القدم في نفس اليوم، مما مكن المريض بعدها من المشي بشكل طبيعي على أمل أن يعود الطفل قريبًا لممارسة حياته الطبيعية ومشواره الدراسي كما اعتاد سابقًا.

ويعتبرُ مستشفى توام مستشفىً رائدًا في مجالِ الرعايةِ الصحيةِ التخصصيةِ بسعةٍ تبلغُ 503 سريرًا، ويقعُ في مدينةِ العين، ويُعدُ أحدَ أكبرِ وأهمِ المستشفياتِ المرجعيةِ التخصصية في دولةِ الإماراتِ العربيةِ المتحدة، وهو جزءٌ من المنظومةِ الصحيةِ التي تملكُها وتُديرُها شركةُ أبوظبي للخدماتِ الصحيةِ (صحة) المسؤولةِ عن كافةِ الأنشطةِ العلاجيةِ في جميعِ المستشفياتِ والعياداتِ الحكوميةِ في إمارةِ أبوظبي.

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