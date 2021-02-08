الصحة تصدر تعميماً بسحب 8 تشغيلات دوائية لعدم مطابقتها للمواصفات

المصدر: دبي – عماد عبد الحميد

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً إلى جميع المنشآت الصحية وجميع ممارسي الرعاية الصحية، بالسحب الطوعي لـ 8 تشغيلات من منتجات طبية من إنتاج إحدى شركات الأدوية المحلية لعدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة من حيث دراسات الثباتية.

وشددت الوزارة في تعميم أصدرته أول من أمس على ضرورة أن تقوم الشركة المصنعة بسحب تلك المنتجات من القطاعين العام والخاص، كما أوصت جميع ممارسي الرعاية الصحية عدم استخدام تلك التشغيلات إن وجدت لديهم، وجميع الصيدليات بالتوقف عن صرف تلك التشغيلات وإعادتها للمورد.

وتضمنت تلك التشغيلات

Juimentine forte tablet

Mucolyte surup

Butalin 2 mg tablet

Lipigard 10 mg tablet

Scopinal syrup

Butalin4 mg tablet

Supraprict s syrup

Jumentin 375 mg tablet

وناشدت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بعدم التردد في إبلاغ الوزارة في حال حدوث أي أعراض جانبية.

كما أصدرت الوزارة تعميماً ثانياً بضرورة السحب الطوعي من الشركة المنتجة لتشغيله واحدة من المستحضر الصيدلاني gupison 20 mg tablet لعدم مطابقة اختبار الذوبانية المعتمدة من خلال الدراسات الثباتية. وتحمل التشغيلة رقم 0251 ومسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وحث التعميم الشركة المصنعة بسحب التشغيلة المذكرة للمنتج من القطاعين العام والخاص وأوصى جميع ممارسي الرعاية الصحية عدم وصف او صرف التشغيلة للمرضى وحثت جميع الصيدليات التوقف عن صرف التشغيلة وإعادتها للمورد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز