معالم ومؤسسات الدولة تواصل الاحتفاء بمهمة المسبار

المصدر: أبوظبي، دبي - وام، البيان

واصلت المؤسسات والمعالم في الدولة الاحتفاء بقرب وصول «مسبار الأمل» إلى الكوكب الأحمر، لتسجيل إنجاز تاريخي إماراتي وعربي تقوده الإمارات.

ويكتسي قصر الوطن، الصرح الثقافي والحضاري الفريد في إمارة أبوظبي، باللون الأحمر حتى غد وذلك احتفاء بقرب وصول «مسبار الأمل» إلى مداره حول كوكب المريخ.

وكانت دولة الإمارات أطلقت «مسبار الأمل» في شهر نوفمبر2020 في أول رحلة عربية لاستكشاف الغلاف الجوي للكوكب الأحمر، حيث سيقوم المسبار عند وصوله المتوقع بتاريخ 9 فبراير الجاري برسم صورة واضحة وشاملة لمناخ كوكب المريخ في مهمة فضائية تمتد لسنة مريخية كاملة، والتي تبلغ بحسابات الأرض 687 يوماً.

شرطة دبي

شاركت القيادة العامة لشرطة دبي، في مبادرة «الإمارات باللون الأحمر»، التي أطلقها المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، عبر إضاءة مبانيها باللون الأحمر، احتفاءً باقتراب «مسبار الأمل» من الوصول إلى المريخ، ضمن مهمة الإمارات لاستكشاف هذا الكوكب، والتي تُعد أول مشروع عربي لدراسته، ومحط آمال 56 دولة عربية وإسلامية، لتسجيل حضور علمي وبحثي مُشرف في مجال علوم الفضاء.

وأكد العميد خالد شهيل مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات بالوكالة، أنها تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي، وبتوجيهات دائمة من معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بالمشاركة في كافة المبادرات الوطنية الرائدة، خصوصاً المُتعلقة بالإنجاز والحدث الوطني الكبير لدولة الإمارات العربية المتحدة، مع اقتراب وصول «مسبار الأمل» إلى الكوكب الأحمر، لتسجيل إنجاز تاريخي إماراتي وعربي.

وبيّن أن القيادة العامة لشرطة دبي أضاءت كافة مبانيها الرئيسة على مستوى إمارة دبي باللون الأحمر ضمن مشاركتها في مبادرة «الإمارات باللون الأحمر»، التي أطلقها المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، متمنياً لكافة العاملين في مشروع مسبار الأمل، التوفيق في المهمة التاريخية، وتسجيل نجاح وتميز يرفع اسم الدولة عالياً.

«نخيل مولز»

وأطلقت «نخيل مولز»، ذراع البيع بالتجزئة لـ «نخيل»، المطور العقاري الرائد، مجموعة من المبادرات في «سوق التنين» و«نخيل مول» و«ابن بطوطة» و«ذي بوينت» و«بالم ويست بيتش» و«كلوب فيتسا ماري»، للاحتفال بوصول «مسبار الأمل» إلى الكوكب الأحمر.

وقال عمر خوري الرئيس التنفيذي لمشاريع الضيافة وإدارة الأصول في «نخيل مولز»، في هذه المناسبة: إن مهمة الإمارات إلى كوكب المريخ، قد قطعت شوطاً كبيراً، وأسهمت بشكل كبير في وضع المنطقة على خارطة تبادل الخبرات والابتكارات والتكنولوجيا. ونحن في «نخيل مولز»، ممتنون جداً للجهود العلمية التي تبذلها قيادتنا الحكيمة في دولة الإمارات، وسوف نحتفل دائماً بإنجازات شبابنا المثمرة.

وتواكب «نخيل مولز»، الاحتفالات التي سوف تستمر لغاية 9 فبراير 2020، من خلال تحويل شعارات وجهات التسوق والترفيه العصرية التابعة لها إلى اللون الأحمر، تماشياً مع أجواء الفرح التي تعمّ البلاد ابتهاجاً بنجاح البعثة إلى المريخ، وبالإضافة إلى ذلك، سوف تقدم «نافورة النخلة» يومياً عند الساعة التاسعة مساءً، عروضاً شيّقة باللون الأحمر احتفاءً بهذه اللحظة التاريخية.

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