4 مراكز تطعيم لقاح «كوفيد19» في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

أكدت الدكتورة فاطمة حسين علي مدير الطب الوقائي في أم القيوين، أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع خصصت 4 مراكز صحية في أم القيوين لإعطاء لقاح «كوفيد19»، وهي: مركز صحي الراعفة ومركز الخزان ومركز السلمة الصحي ومركز فلج المعلا، إضافة إلى قاعة البيت متوحد، حيث تمنح الأولوية لكبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك حرصاً على صحتهم وفي ظل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الوزارة للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.

ودعت مدير الطب الوقائي في أم القيوين كافة الأسر التي بها مسنون أو أصحاب أمراض مزمنة أو فئات ذوو الهمم إلى ضرورة اصطحابهم إلى تلك المراكز حتى يمنحوا التطعيم، وبالتالي الحفاظ على صحتهم وصحة أفراد أسرهم، مبينة أن لقاح كورونا يعد أمراً ضرورياً للمحافظة على كافة أفراد المجتمع وللحيلولة دون انتشار الوباء، كما أنه يعد آمناً ويعطى وفقاً لمراحل محددة.

وأوضحت أن هناك طاقماً طبياً في كل مركز يقوم بإجراءات الفحص لكافة الأشخاص الراغبين في اللقاح للتأكد من مدى صحتهم، وهل يعانون من أمراض مزمنة، ومن ثم يتم إخباره بمنحه اللقاح من عدمه، بحسب الطبيب المختص. وأضافت أن الدولة اتخذت خطوات فعالة في سبيل القضاء على الفيروس للحيلولة دون انتشاره من خلال عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازية.

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