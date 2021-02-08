«كهرباء دبي» تسجل براءة اختراع عن «هيدرونت» لمراقبة شبكة المياه

المصدر: دبي - البيان

سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي، براءة اختراع جديدة عن مشروع هيدرونت المعتمد على الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق الذي طورته الهيئة لمراقبة شبكة المياه في دبي والتحكم بها عن بعد.

ويمتاز المشروع بإمكانية دمجه مع أحدث أنظمة الإشراف والتحكم وجمع البيانات للمياه «سكادا»، وقدرته على توفير بيانات لحظية عن حالة الشبكة، إضافة إلى إصلاح التسريبات في غضون ثوانٍ دون أي تدخل بشري، بما يعزز كفاءة شبكة المياه وعزل أنابيب المياه في إمارة دبي، إلى جانب توفير الجهد والوقت.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، التزام الهيئة بتبني الابتكار لتعزيز مكانتها العالمية بوصفها من أبرز المؤسسات الخدماتية المبتكرة على مستوى العالم.

وقال: «نعمل على تحقيق مبادرة دبي 10X التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورؤية الهيئة في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة.

وأسهم تطبيق الهيئة لمعايير التميّز في تفوقها على مدار السنوات الماضية على نخبة من الشركات الأوروبية والأمريكية، حيث نجحت في خفض الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء إلى 3.3% مقارنة مع نسبة 6 إلى 7% في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. كما انخفضت نسبة الفاقد في شبكات المياه إلى نحو 5.2% مقارنة مع 15% في أمريكا الشمالية».

ريادة

يسهم مشروع هيدرونت المبتكر في توفير 5.3 ملايين درهم سنوياً، وفاز المشروع مؤخراً بالجائزة الفضية عن فئة «فكرة العام للفريق» ضمن جوائز «قمة الأفكار الأمريكية 2020».

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