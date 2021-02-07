«طرق دبي» تخرج دفعة جديدة ضمن برنامج «إعداد»

المصدر: دبي - البيان

قامت هيئة الطرق والمواصلات دبي بتخريج دفعة جديدة ضمن برنامج «إعداد» الذي يهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية الشابة من الموظفين الجدد خريجي برنامج الابتعاث الدراسي الذي ترعاه الهيئة، استكمالاً لرحلتهم التطويرية وصقل مهاراتهم الوظيفية، وذلك في إطار حرصها على الاستثمار في الكوادر البشرية وخاصة المواطنة الشابة، ليكونوا حلقة وصل فعالة بين هيئة الطرق والمواصلات في دبي وأهدافها الاستراتيجية. جاء ذلك، عبر حفل افتراضي «عن بعد» حضره يوسف الرضا، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي، وسلطان الأكرف، مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير، وعدد من الموظفين والمديرين المعنيين بالهيئة.

تطوير

وقال يوسف الرضا: تمتد رحلة البرنامج التطويرية للمنتسبين على مدار عامين تتضمن تطويرهم فنياً وسلوكياً ومهارياً، من خلال التكليف المستمر بالمشاريع والمهام العملية وتوفير التدريب لهم، والإرشاد والتقييم المستمرين، ونحرص على تكريم خريجي برنامج «إعداد» من أجل تشجيعهم على استخدام ما اكتسبوه من مهارات وقدرات في البرنامج في تعزيز مسيرة الهيئة ودعم أهدافها الاستراتيجية، معبراً عن اعتزازه بخريجي البرنامج الذين تم تأهيلهم لكي يكونوا قادرين على الاستجابة للتحديات الحاضرة منها والمستقبلية كافة».

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