«الوطني» يناقش قانون الحصول على الموارد الوراثية وسياسة التنمية الزراعية المستدامة

المصدر: دبي - البيان

يعقد المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، يوم غد الثلاثاء، في مقره بأبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي، في شأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، وموضوع سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة، بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية.

وتوجّه العضو شذى سعيد علاي النقبي، سؤالاً إلى معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، حول «الصيد باستخدام الطعم الحي».

ويطلع المجلس ضمن بند الموضوعات المتبناة، على موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب للجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، وموضوع سياسة هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية للجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، كما يطلع المجلس ضمن بند الرسائل الصادرة للحكومة، على رسالة صادرة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية».

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