" اقتصادية أبوظبي " تخفض الطاقة الاستيعابية في مراكز التسوق الى 40% وتغلق دور السينما

المصدر: أبوظبي – صبري صقر :

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عدة تعاميم إلى مجموعة من القطاعات الاقتصادية في الإمارة .

وأكدت الدائرة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي - صدور تعاميم تتضمن تعزيز الجهود للوصول إلى أفضل مستويات الصحة والسلامة بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناتجة عن فيروس كوفيد-19.

وأوضحت أنه تم تخفيض الطاقة الاستيعابية في مراكز التسوق الى 40% ، وفي مراكز التدريب واللياقة البدنية الى 50% ، أما المطاعم ومراكز تقديم الوجبات الجاهزة داخل وخارج المراكز التجارية فتم تخفيض الطاقة الاستيعابية فيها الى 60 % .

وأكدت الدائرة اغلاق دور السينما في أبوظبي مؤقتاً التزاماً بالتدابير الوقائية الصادرة عن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناتجة عن فيروس كوفيد-19 في الامارة .

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