3 سعوديات ضمن 10 فائزين للانضمام إلى برنامج "نوابغ الفضاء العرب"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وكالة الامارات للفضاء عن اختيار 10 فائزين للانضمام إلى الدورة الأولى من برنامج "نوابغ الفضاء العرب"، البرنامج العلمي التدريبي المكثف الأول من نوعه عربياً، منهم 3 سعوديات هن: نوران اليوسف (16 عاماً) وفاطمة العبدالله (16 عاماً) وأسماء المسماري.

الفائزون العشرة

والفائزون الذين وقع عليهم الاختيار في مسار المواهب هم: محمد السيد سبيع (17 عاماً)، وصلاح الدين جلال (17 عاماً)، ونوران السيد (16 عاماً) من جمهورية مصر العربية، ونوران اليوسف (16 عاماً) وفاطمة العبدالله (16 عاماً) من المملكة العربية السعودية، ومحمد زكريا (15 عاماً) من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومحمد الجروب (16 عاماً) من المملكة الأردنية الهاشمية.

أما الفائزون في مسار الدراسات العليا فهم: ماريا محمد من جمهورية جزر القمر، ومحمد عبد الجواد من الجمهورية العربية السورية، وأسماء المسماري من المملكة العربية السعودية.

تقييم بمعايير محددة

ويأتي إعلان أسماء الفائزين بعد تقييم من اللجان التي تألفت من علماء وباحثين وأكاديميين مختصين في مجالاتهم لاختيار الأكثر كفاءة للانضمام إلى المسارات الثلاثة للبرنامج، إذ خضعت طلبات التسجيل إلى عمليات فرز وتقييم من لجان تختص كل منها بواحد من المسارات الثلاثة وفقاً للقواعد والشروط المعتمدة، وذلك لاختيار 15 فائزاً للانضمام إلى برنامج نوابغ الفضاء العرب بواقع 3 لمسار الدراسات العليا، و7 لمسار المواهب، 5 لمسار الخبراء.

وشملت عملية تقييم المرشحين للانضمام إلى مسار المواهب فكانت الشروط ألا يقل المعدل العلمي للمترشح عن 90% وأن يكون له جهود فاعلة في النشاطات التطوعية والعلمية وأن يكون شغوفاً بمجال الفضاء. أما مسار الدراسات العليا نتائج المعدل العلمي التراكمي ونتيجة اختبار اللغة والمقابلة الشخصية، وبالنسبة إلى مسار الخبراء المخصص لفئة العلماء والمختصين والعاملين في مجال الفضاء جرت عمليات التقييم حسب التخصص العلمي الرئيسي وسنوات الخبرة العملية وطبيعة المشاريع التي تم العمل عليها بالإضافة إلى تقييم أدائهم في المقابلة الشخصية علماً بأن النخبة المختارة التي سيتم اختيارها لاحقاً في هذا المسار ستعمل على إحدى مشاريع الأقمار الاصطناعية والتي سيتم تصنيعه في المركز الوطني لعلوم الفضاء في جامعة الامارات بالتنسيق والتعاون مع المجموعة العربية للتعاون الفضائي أو في أية مراكز فضائية أخرى بالدولة.

إقبال قياسي

وكان برنامج "نوابغ الفضاء العرب" قد شهد إقبالاً قياسياً من الراغبين في الالتحاق به وسط تفاعل كبير من كافة أنحاء الوطن العربي، وتصدرت مصر قائمة المتقدمين للتسجيل بـ19391 طلباً، تليها العراق (6447 ) طلباً، ثم الجزائر (4836 طلباً)، والمغرب (3107 طلبات)، ودولة الإمارات (692 طلباً)، والأردن (681 طلباً)، وفلسطين (422 طلباً)، وسوريا (406 طلبات)، وتونس (370 طلباً)، والسعودية (361 طلباً).

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