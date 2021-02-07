حسين الرند لـ«البيان»: الجرعة الثانية من لقاح «كوفيد» متاحة لمن حصل على «الأولى»

المصدر: دبي ـ عماد عبدالحميد

أكد الدكتور حسين عبدالرحمن الرند وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية لـ «البيان» أن جميع الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد - 19»، بإمكانهم أخذ الجرعة الثانية في المركز نفسه الذي تلقوا فيه الجرعة الأولى حسب المواعيد المعطاة لهم مسبقاً.

وقال الدكتور الرند إن تخصيص مراكز التطعيم كافة مؤقتاً لاستقبال كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الأمراض المزمنة لا يعني التوقف عن إعطاء الجرعة الثانية لمن أخذوا الجرعة الأولى بل يجب عليهم ضرورة مراجعة المركز الذي تلقوا فيه الجرعة الأولى بعد 21 يوماً من موعد الجرعة الأولى، إذ إن الحصول على جرعة واحدة من اللقاح لا يكفي ولا يحقق المناعة المطلوبة.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع وتماشياً من خطة توفير لقاح «كوفيد - 19» والوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي تساعد على السيطرة على الفيروس أعلنت عن تخصيص مراكز التطعيم كافة مؤقتاً لاستقبال كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الأمراض المزمنة وذلك حرصاً منها على صحتهم مع ازدياد أعداد الإصابات حول العالم في الأسابيع الماضية.

وقالت الوزارة في هذا الصدد: «إن ذلك سيتم في الفترة من 4 إلى 6 أسابيع القادمة للتركيز على تطعيم أكبر نسبة من هذه الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كوفيد - 19».

وأوضحت الوزارة أنه في هذه الفترة يمكن للفئات الأخرى من المجتمع تلقي اللقاح بعد حجز موعد مسبق في مراكز التطعيم المتوافرة في الدولة. وناشدت الوزارة أهالي كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الأمراض المزمنة حثهم على التطعيم للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

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