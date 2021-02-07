434 موظفاً مواطناً في تعاونية الاتحاد

المصدر: دبي - البيان

كشفت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة عن أن نسبة التوطين فيها بلغت 36 % خلال العام الماضي بنسبة نمو 3 % بالمقارنة بالعام 2019، حيث بلغ عدد الموظفين المواطنين 434 موظفاً مقابل 1210 موظفاً غير مواطن في الوظائف القابلة للتوطين.

وقال خالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد ” أن التعاونية خصصت نحو 15.5مليون درهم لعملية التوطين للوصول إلى نسبة 40 إلى 45% للعام الجاري 2021، مشيراً إلى أنها تسعى إلى الاستثمار في الفكر البشري ودعم وتعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية في تقدمها ونجاحها بما يضمن تحقيق التطلعات الوظيفية للكفاءات الوطنية، من خلال تأهيلهم وتدريبهم وإرشادهم، وخلق بيئة عمل جاذبة ضمن كيان التعاونية في القطاع الخاص، مؤكداً على ضرورة بذل القطاع الخاص قصارى جهده لرفع نسب التوطين لديه والاسهام مع الجهات المعنية بمعالجة تحديات ملف التوطين بشكل نهائي وجذري”.

وأضاف ” تتعامل تعاونية الاتحاد مع ملف التوطين من منطلق واجب وطني للإسهام في تحقيق الأفضل والرفاه للمجتمع رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه السوق بشكل عام والتعاونيات الاستهلاكية بشكل خاص، موضحاً أن تحديات التوطين كثيرة خصوصاً في قطاع التعاونيات والتي أبرزها أن التعاونيات الاستهلاكية في الدولة لا زالت تعمل بقانون التعاونيات القديم الذي أصبح اليوم يشل من قدراتها على العمل ككيان وطني تسهم في بناء اقتصادي مستدام للدولة ، كما أنه يتوجب على الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مراجعة أنظمتها ولوائحها والعمل على مساوات القطاع العام بالخاص لتتمكن مؤسسات القطاع الخاص من رفع نسب التوطين حيث تعتبر لوائح وأنظمة هيئة المعاشات من أهم أسباب عزوف المواطنين عن القطاع الخاص ".

وأكد الرئيس التنفيذي على ” أن التوطين في تعاونية الاتحاد مستمر لحد الوصول إلى نسبة توطين 100 % بالوظائف القابلة للتوطين، مشيراً إلى أن التعاونية تعتبر من أعلى نسب التوطين في القطاع الخاص بالمقارنة مع منافسيها".

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