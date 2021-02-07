الصحة تسحب منتجاً طبياً يستخدم لأغراض تجميلية

المصدر: دبي -عماد عبد الحميد

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سحب المنتج الطبي " Eikonha Body Filler 10, 20ml" بعد ثبوت مخالفات للشركة المنتجة، حيث قدمت بيانات مغلوطة حول موقع تصنيع المنتج، بالمخالفة للقانون.

ويستخدم المنتج لأغراض تجميلية، حيث يلجأ إليه أطباء في إجراء عمليات تجميل، لرسم الجسم، من خلال ملئ أجزاء محددة به.

وأوضحت الوزارة في تعميم وجهته إلى جميع المنشآت الصحية، جميع ممارسي الرعاية الصحية بالقطاع الصحي الخاص بأنها قررت سحب المنتج الطبي " Eikonha Body Filler 10, 20ml" للشركة المصنعة " .AK Pharma, Inc"، وذلك بنا ًء على قرار لجنة التراخيص الصيدلانية، وبعد اطلاعها على مخالفات مستودع الشركة، المتمثلة في تقديم بيانات غير صحيحة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بخصوص موقع التصنيع الخاص بالمنتج.

وذكرت الوزارة أن المنتج مسجل في إدارة الدواء، وأوصت الشركة المصنعة بسحب المنتج من القطاعين الصحين العام والخاص، وطالبت جميع ممارسي الرعاية الصحية بعدم وصف أو صرف المنتج المذكور إن وجدت لديهم.

وطالبت الوزارة أيضاً جميع الصيدليات بالتوقف عن صرف المنتج المذكور وإعادته للمورد، كما شددت على ضرورة التواصل معها في حال حدوث أي أعراض جانبية من قبل مستخدمي المنتج، والإبلاغ الإبلاغ عبر التطبيق الذكي UAE RADR Smart application.

وحسب أطباء مختصين، فإن المنتج يستخدم لملء أجزاء محددة في الجسم، لأغراض تجميلية، خصوصا منطقة الأرداف .

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