" الإمارات للفضاء" تعلن عن اختيار 10 فائزين للانضمام إلى برنامج "نوابغ الفضاء العرب"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وكالة الامارات للفضاء عن اختيار 10 فائزين للانضمام إلى الدورة الأولى من برنامج "نوابغ الفضاء العرب"، البرنامج العلمي التدريبي المكثف الأول من نوعه عربياً.

بناء اقتصاد المعرفة

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" قد أطلق في يوليو الماضي برنامج "نوابغ الفضاء العرب" الذي تشرف عليه وكالة الإمارات للفضاء ، وذلك بالتزامن مع الإطلاق الناجح لمسبار الأمل في أول مهمة فضاء عربية لاستكشاف المريخ.

ويهدف البرنامج إلى احتضان ورعاية نخبة علمية متميزة من النوابغ العرب وأصحاب المواهب والكفاءات العلمية من شباب وشابات الوطن العربي، لإعدادهم وتدريبهم في مجال علوم الفضاء وتقنياته للمساهمة بخبراتهم وابتكاراتهم في رفد القطاع الفضائي في المنطقة والاستفادة من الآفاق المهنية والعلمية غير المحدودة لهذا القطاع في المستقبل، وتعزيز توجه مجتمعاتهم وأوطانهم لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.

وقد تلقى برنامج نوابغ الفضاء العرب أكثر من 37 ألف طلب من الراغبين في الانضمام إلى دورته الأولى، ويتضمن البرنامج ثلاثة مسارات هي: مسار المواهب ومسار الدراسات العليا ومسار الخبراء.

مسارات تناسب القدرات

ويوفر مسار المواهب فرصة للنوابغ من طلبة المدارس في الوطن العربي للتعرف أكثر على مجال الفضاء وعلومه وتقنياته، مما يساهم بشكل كبير في صقل مواهبهم وتهيئتهم وتوجيههم للدخول في هذا المجال الحيوي.

أما مسار الدراسات العليا فيتيح فرصة للطلبة العرب الموهبين في مجالات العلوم والتكنولوجيا لدراسة علوم وتقنيات الفضاء عبر تقديم منح تعليمية للحصول على درجتي الماجستير أو الدكتوراه في جامعة الامارات، وسيحظى الفائزون بفرصة التدريب العملي في مراكز ومختبرات الأبحاث والتطوير الفضائية في دولة الإمارات.

وتم تخصيص مسار الخبراء لفئة العلماء والمختصين والعاملين في مجال الفضاء أو المجالات ذات العلاقة من القادرين على المساهمة في تطوير علوم وتقنيات الفضاء، بما في ذلك تصميم وتصنيع الأقمار الاصطناعية ومعالجة البيانات الفضائية بناء على معايير وشروط فنية تناسب طبيعة كل مشروع.

الفائزون العشرة

والفائزون الذين وقع عليهم الاختيار في مسار المواهب هم: محمد السيد سبيع (17 عاماً)، وصلاح الدين جلال (17 عاماً)، ونوران السيد (16 عاماً) من جمهورية مصر العربية، ونوران اليوسف (16 عاماً) وفاطمة العبدالله (16 عاماً) من المملكة العربية السعودية، ومحمد زكريا (15 عاماً) من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومحمد الجروب (16 عاماً) من المملكة الأردنية الهاشمية.

أما الفائزون في مسار الدراسات العليا فهم: ماريا محمد من جمهورية جزر القمر، ومحمد عبد الجواد من الجمهورية العربية السورية، وأسماء المسماري من المملكة العربية السعودية.

تقييم بمعايير محددة

ويأتي إعلان أسماء الفائزين بعد تقييم من اللجان التي تألفت من علماء وباحثين وأكاديميين مختصين في مجالاتهم لاختيار الأكثر كفاءة للانضمام إلى المسارات الثلاثة للبرنامج، إذ خضعت طلبات التسجيل إلى عمليات فرز وتقييم من لجان تختص كل منها بواحد من المسارات الثلاثة وفقاً للقواعد والشروط المعتمدة، وذلك لاختيار 15 فائزاً للانضمام إلى برنامج نوابغ الفضاء العرب بواقع 3 لمسار الدراسات العليا، و7 لمسار المواهب، 5 لمسار الخبراء.

وشملت عملية تقييم المرشحين للانضمام إلى مسار المواهب فكانت الشروط ألا يقل المعدل العلمي للمترشح عن 90% وأن يكون له جهود فاعلة في النشاطات التطوعية والعلمية وأن يكون شغوفاً بمجال الفضاء. أما مسار الدراسات العليا نتائج المعدل العلمي التراكمي ونتيجة اختبار اللغة والمقابلة الشخصية، وبالنسبة إلى مسار الخبراء المخصص لفئة العلماء والمختصين والعاملين في مجال الفضاء جرت عمليات التقييم حسب التخصص العلمي الرئيسي وسنوات الخبرة العملية وطبيعة المشاريع التي تم العمل عليها بالإضافة إلى تقييم أدائهم في المقابلة الشخصية علماً بأن النخبة المختارة التي سيتم اختيارها لاحقاً في هذا المسار ستعمل على إحدى مشاريع الأقمار الاصطناعية والتي سيتم تصنيعه في المركز الوطني لعلوم الفضاء في جامعة الامارات بالتنسيق والتعاون مع المجموعة العربية للتعاون الفضائي أو في أية مراكز فضائية أخرى بالدولة.

إقبال قياسي

وكان برنامج "نوابغ الفضاء العرب" قد شهد إقبالاً قياسياً من الراغبين في الالتحاق به وسط تفاعل كبير من كافة أنحاء الوطن العربي، وتصدرت مصر قائمة المتقدمين للتسجيل بـ19391 طلباً، تليها العراق (6447 ) طلباً، ثم الجزائر (4836 طلباً)، والمغرب (3107 طلبات)، ودولة الإمارات (692 طلباً)، والأردن (681 طلباً)، وفلسطين (422 طلباً)، وسوريا (406 طلبات)، وتونس (370 طلباً)، والسعودية (361 طلباً).

شغف بعلوم الفضاء

وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء أن برنامج نوابغ الفضاء العرب يستهدف احتضان أبرز المواهب والعقول العلمية العربية وترجمة شغفهم بعلوم الفضاء وتطوير أفكارهم من خلال توفير التدريب التخصصي المناسب، والمساهمة في تعزيز ورفد قطاع الصناعات الفضائية في الوطن العربي من خلال الاستثمار الأمثل في الكوادر العربية الشابة، وهو ما يعكس رؤية دولة الإمارات بأن أي إنجاز إماراتي هو إنجاز للعرب، وأي إنجاز عربي يشكل قوةً تعود بالنفع العام على المنطقة.

وقالت معاليها إن هذا البرنامج الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، يهدف إلى تمكين وبناء قدرات الطلبة العرب المهتمين بدراسة علوم الفضاء، بالإضافة إلى تحفيزهم وإلهامهم للاهتمام بهذا القطاع، كما أنه يجسد دور دولة الإمارات ومبادراتها الهادفة إلى الاستثمار في العقول العربية لخير الشعوب، وخصوصاً في المجالات المتعلقة بالابتكار واقتصاد المعرفة والقطاع الفضائي.

وبدوره، أكد سعادة الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، أن برنامج نوابغ الفضاء العرب، هو برنامج علمي مكثف لتدريب كفاءات من الشباب العربي على تقنيات وعلوم الفضاء، كما يستهدف البرنامج رعاية نخبة من النوابغ والمواهب العربية الواعدة، من داخل الوطن العربي لتشجيعهم وتنمية مواهبهم.

وقال سعادته إن بدء تنفيذ الدورة الأولى من هذا البرنامج مع انضمام الفائزين في مساري المواهب والدراسات العليا سوف يعزز من التعاون الفضائي العربي، تحت مظلة المجموعة العربية للتعاون الفضائي والتي تضم 14 دولة عربية.

احتضان ورعاية الكفاءات

ويشار إلى أن برنامج "نوابغ الفضاء العرب" يعد أول برنامج تدريبي متخصص من نوعه في المنطقة لإعداد مواهب عربية متمكّنة؛ علمياً وعملياً، في مختلف تخصصات علوم الفضاء والأبحاث والتقنيات والمهام المرتبطة بها إلى جانب تأهيلهم للانضمام إلى سوق وظائف المستقبل وإعدادهم لتسلم مواقع متقدمة في قطاع الصناعات الفضائية العربية، وكي يشكلوا من خلال إنجازاتهم وابتكاراتهم العلمية إضافة نوعية للمجتمع العلمي العالمي، بما يسهم في خدمة البشرية.

-انتهى-

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز