مباني شرطة دبي باللون الأحمر احتفاءً باقتراب "مسبار الأمل" من المريخ

المصدر: البيان الإلكتروني

شاركت القيادة العامة لشرطة دبي في مبادرة " الإمارات باللون الأحمر" التي أطلقها المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، عبر إضاءة مبانيها باللون الأحمر احتفاءً باقتراب "مسبار الأمل" من الوصول إلى المريخ، ضمن مهمة الإمارات لاستكشاف هذا الكوكب، والتي تُعد أول مشروع عربي لدراسته ومحط آمال 56 دولة عربية وإسلامية لتسجيل حضور علمي وبحثي مُشرف في مجال علوم الفضاء.

وحول المشاركة، أكد العميد خالد شهيل مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات بالوكالة، أنها تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي وبتوجيهات دائمة من معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بالمشاركة في كافة المبادرات الوطنية الرائدة خاصة المُتعلقة بالإنجاز والحدث الوطني الكبير لدولة الإمارات العربية المتحدة مع اقتراب وصول "مسبار الأمل" إلى الكوكب الأحمر لتسجيل إنجاز تاريخي إماراتي وعربي.

وبين العميد شهيل أن القيادة العامة لشرطة دبي أضاءت كافة مبانيها الرئيسية على مستوى إمارة دبي باللون الأحمر ضمن مشاركتها في مبادرة " الإمارات باللون الأحمر" التي أطلقها المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، متمنياً لكافة العامين في مشروع مسبار الأمل التوفيق في المهمة التاريخية، وتسجيل نجاح وتميز يرفع اسم الدولة عالياً.

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