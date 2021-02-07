الإمارات للملكية الفكرية تطلق "المنصة الرقمية للملكية الفكرية" بمعايير عالمية

المصدر: دبي- شيرين فاروق

أعلنت جمعية الإمارات للملكية الفكرية اطلاق "المنصة الرقمية للملكية الفكرية" الأولى من نوعها في دولة الإمارات والمنطقة والتي تقدم تدريباً افتراضياً ذكياً في مجالات حماية حقوق الملكية الفكرية وفق أعلى المعايير العالمية، توفر المنصة بيئة تعليم وتدريب إلكتروني ذكي تسمح بمتابعة التعلم المستمر من خلال تقديم أحدث البرامج التدريبية باللغتين العربية والإنجليزية على مدار الساعة.

وأكد اللواء د. عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي رئيس مجلس إدارة جمعية الامارات للملكية الفكرية لـ "البيان" أن المبادرة تأتي انطلاقاً من إطلاق المدرسة الرقمية للملكية الفكرية أول مدرسة رقمية متكاملة، توفر المعرفة عن طريق الوسائل الذكية وعن بعد بطريقة ذكية ومرنة، ويستطيع الطلاب الانضمام إليها ، كما توفر معارف ومعلومات حول موضوعات الملكية الفكرية باستخدام الوسائل الرقمية باللغة العربية والإنجليزية، وتتيح فرصة للتفاعل مع عدد من خبراء الملكية الفكرية المعتمدين وزملائهم عبر صفوف دراسية افتراضية، وكذلك تقدم آلية تقييم رقمية تساعد الطلاب على التعلم الذاتي واكتساب المعارف والمهارات والحصول على شهادات معتمدة.

ولفت اللواء العبيدلي إلى أن مراحل تنفيذ المشروع تتضمن إطلاق المدرسة الرقمية للملكية الفكرية يناير 2021، وبدء المرحلة التجريبية فبراير 2021 واستقبال الدفعة الأولي من الطلبة وتخرجهم في مايو 2021، وذلك في مركز ضاحي خلفان الافتراضي وبالتعاون مع مجموعة العلامات التجارية في الشرق الاوسط ومنظمة الوايبو.

وأضاف اللواء العبيدلي أن المنصة ستعزز فعالية تقديم الدورات والبرامج الإلكترونية الذكية المتخصصة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) والجامعات والمؤسسات التعليمية ومكاتب تدريب الملكية الفكرية لبعض الدول وأيضا مع كبرى الشركات العالمية ومن خلال مدربين دوليين محترفين في كافة أقسام الملكية الفكرية.

وأفاد اللواء العبيدلي أن الدراسات أثبتت أن المنتج التعليمي الذكي يفوق بمهاراته العلمية نظيرها في التعليم التقليدي بنسبة 70%، منوها الى ان التعليم الذكي لم يعد خيارا بل اصبح ضرورة ملحة في ظل تسارع وتيرة التطور الالكتروني والذكي والرقمي وأمست أكبر المؤسسات التعليمية والتدريبية تقاس بمستوى النضج الالكتروني في عملية التعليم، منوها الى ان القدرة على توظيف التقنيات الحديثة في عملية التعلي والتدريب شكلت رافدا جديدا أكثر حيوية وديناميكية في الوصول لاكبر شريحة من المتعاملين عوضا عن الطرق التقليدية في التدريب.

وقال اللواء العبيدلي ان رسالة الجمعية من هذه المبادرة تكمن في توفير منصة رقمية تخدم وتنمي المعرفة الشاملة بالملكية الفكرية وذلك بهدف ضمان تقديم منصة رقمية تعليمية شاملة بجميع جوانب الملكية الفكرية، وتقديم تعليم رقمي ذكي لكافة شرائح المجتمع ، اضافة الى تعزيز ثقافة مجتمع دولة الإمارات بموضوعات الملكية الفكرية.

واشار اللواء العبيدلي ان المنصة تقدم خيارات وقنوات متنوعة للتعليم الرقمي منها الموقع الالكتروني وتطبيق المنصة على الاجهزة اللوحية والذكية عبر البث المباشر او المواد المسجلة، ونافذة المنصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتتضمن مجالات التعلم الرقمي حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، براءات الاختراع والاسرار التجارية، والتصاميم والنماذج الصناعية، والعلامات التجارية، والمؤشرات الجغرافية، وتصاميم الدوائر المتكاملة، والاصناف النباتية واشكال التعبير الثقافي.

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