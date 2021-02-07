600 ألف درهم من «آل مكتوم الخيرية» دعماً لطلبة «التقنية العليا»

المصدر: دبي- وام

قدمت هيئة آل مكتوم الخيرية دعماً مالياً بقيمة 600 ألف درهم لصالح صندوق الطلبة بكليات التقنية العليا، بهدف تعزيز جهود الكليات في توفير كل احتياجات الطلبة والطالبات، بما يدعم مسيرتهم الأكاديمية، ويعزز من نجاحاتهم وقدراتهم على تخطي أية عقبات تواجه تطور تحصيلهم العلمي.

ويأتي هذا الدعم بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعى هيئة آل مكتوم الخيرية، ومتابعة الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس أمناء الهيئة.

وقام ميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بتسليم شيك التبرع إلى عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية.

وتقدم الشامسي بجزيل الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على هذه المبادرة الطيبة.

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