مسؤولون: المستحيل غير موجود في قاموسنا

المصدر: دبي - البيان

أكد مديرو ومسؤولو هيئات ومؤسسات دوائر مشاركة في مبادرة إضاءة المباني باللون الأحمر احتفاء بقرب وصول مسبار الأمل إلى مدار كوكب المريخ، أن المستحيل غير موجود في قاموس دولة الإمارات الساعية دائماً بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة إلى أن تكون سباقة في مختلف المجالات وأن تحقق الإنجازات النوعية والاستثنائية.

وأكد معالي الفريق عبدالله المري القائد العام لشرطة دبي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المشاركة في المبادرات الوطنية الرائدة وخاصة المُتعلقة بالإنجاز والحدث الوطني الكبير لدولة الإمارات العربية المتحدة مع اقتراب «مسبار الأمل» من الوصول إلى الكوكب الأحمر بعد أيام قليلة لتسجيل إنجاز سيحفظه التاريخ بسطور من ذهب.

نجاح

بدوره قال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: إن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، نجح قبل أن يصل المسبار إلى مداره حول الكوكب الأحمر، في غرس ثقافة جديدة في نفوس ووجدان أبناء وبنات الوطن، مفادها أن العلم هو المستقبل، وأن طموح دولتنا لا سقف له، بعدما اخترق الفضاء، وأصبحنا أول دولة عربية تنجح في استكشاف الكواكب، كما أصبحت دولتنا عضواً في نادي مستكشفي المريخ، الذي يضم 7 دول فقط.

من جانبه صرح فلاح الأحبابي رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي: نشيد اليوم بتفاني وكالة الإمارات للفضاء والجهود الحثيثة التي تبذلها في سبيل تحويل طموحاتنا إلى واقع ملموس، وترسيخ ريادة أمتنا باعتبارها الدولة الخامسة التي تنجح بالوصول إلى المريخ.

وأكد محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أن إنجاز وصول مسبار الأمل بنجاح إلى مدار كوكب المريخ سيظل نقطة مضيئة وعلامة فارقة في تاريخ الأمة العربية إذ توجت جهود فريق العمل بنجاح باهر يعكس قدرة الإمارات والعالمين العربي والإسلامي على إنجاز مشاريع ضخمة.

إلى ذلك قال د. أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في «مجموعة اتصالات»: «يشرفنا ويسعدنا في اتصالات أن نكون شريك الاتصال الرسمي لحملة الوصول التاريخي لدولة الإمارات والعرب لكوكب المريخ عبر مسبار الأمل».

وعلّق عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «نتجه اليوم بعيون شاخصة إلى اقتصاد الفضاء – الاقتصاد المستقبلي الذي حوّلته حكومتنا الرشيدة من مجرد حلم وتجربة إلى واقع وحقيقة ناصعة ستساهم في تغيير وجه الحياة الاقتصادية والمجتمعية لما فيه خير العالم».

وقال خالد المالك، العضو المنتدب لـدبي القابضة: «تستعد الإمارات مرّة جديدة للاحتفاء بإنجاز تاريخي آخر مع اقتراب مسبار الأمل من كوكب المريخ، وفي هذه اللّحظات الباعِثة على الفخر نترقّب إحراز نجاح باهر عبر الفضاء تحت لواء دولتنا، ونحن فخورون بقيادتنا الحكيمة التي استطاعت برؤيتها الاستراتيجية أن تجعل من المستحيل مُمكناً».

وذكر أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: هذا إنجاز عظيم بالنسبة لدولة الإمارات، ويسلط الضوء على تفكير القيادة الذي يستشرف المستقبل ويسعى للابتكار، ويلهم الشباب ويحثهم على بلوغ السماء وما هو أبعد من ذلك.

أيضاً قال مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): فخورون أفراداً ومؤسسات بهذا الإنجاز الذي جاء بسواعد إماراتية، وننظر إلى هذه المهمة التاريخية ونحن نتطلع إلى انعكاساتها وتجلياتها على مستقبل الدولة والمنطقة.

وتكلم الدكتور محمد عبداللطيف خليفة، الأمين العام للمجلس التنفيذي في إمارة رأس الخيمة: نحن اليوم على أعتاب إنجاز نوعي يضع الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى العالمين العربي والإسلامي والخامسة بين دول العالم التي تقوم بإطلاق مهمة لاستكشاف الكوكب الأحمر. ومع اقتراب وصول المسبار إلى مدار المريخ، لا صوت يعلو اليوم على صوت العلم والمعرفة.

وقال محمد سيف الأفخم المدير العام لبلدية الفجيرة إن إمارة الفجيرة ستعمل على تزيين الشوارع باللون الأحمر من دوار قصر الرميلة إلى دوار البلدية إضافة إلى إضاءة برج الفجيرة وبوابة قلعة الفجيرة ومسجد البدية ومول الفجيرة باللون الأحمر في دلالة على لون الكوكب الأحمر المريخ.

وأكد عبدالرحمن محمد النعيمي المدير العام لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن الحلم أصبح اليوم أقرب ما يكون للحقيقة، وكوكب المريخ الذي كان من المستحيل الوصول له أصبح يفصلنا عنه أيام معدودة.

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