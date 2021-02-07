ذا كونفيرسيشن: تتويج الإمارات أول بلد عربي يصل إلى المريخ لحظة عظيمة

أكد موقع «ذا كونفيرسيشن» أهمية وصول مسبار الأمل إلى مدار المريخ، لافتاً إلى أنها لحظة عظيمة أن تتوج الإمارات أول بلد عربي يقوم بمهمة فضائية إلى المريخ.

وذكر الموقع: يقترب العالم من لحظة وصول المهمتين الإماراتية والصينية من المريخ، وسيدخل مسبار الأمل الإماراتي مدار المريخ في التاسع من فبراير يليه بعد يوم واحد وصول مهمة «تيانون 1» الصينية عبر مسبار ومركبة هبوط إذ سيدخل المسبار المدار أولاً على أن تحط المركبة على سطح الكوكب الأحمر في مايو المقبل.

ونوه الموقع: «تعد مهمة مسبار الأمل الأولى للإمارات فضائياً وهي تتزامن مع احتفالات الدولة بذكرى التأسيس الخمسين».

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