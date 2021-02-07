«مستر إتش آر» لاستقبال مراجعي الموارد البشرية بالفجيرة

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

دشنت دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة، رجلاً آلياً «روبوت»، لاستقبال جمهورها، حيث احتوى الروبوت على جهاز كمبيوتر، يتضمن كافة الأقسام، الذي يتيح للمراجع الضغط على القسم المراد، والتحدث مباشرة مع الموظف المعني، من خلال ثلاثة خيارات، إما عن طريق محادثة فيديو، أو تسجيل صوتي، أو كتابة رسالة، فهو متاح باللغة العربية والإنجليزية، والهدف منه التواصل الفعال مع عملاء الدائرة بطريقة مبتكرة، للنظر في طلباتهم واحتياجاتهم، بطريقة تؤمن أعلى معايير الصحة والسلامة، وذلك بدفع خطر الإصابة عن الموظفين في المكان، وتقليل عملية التواصل المباشر، لمواجهة خطر الوباء، ومنع انتشاره.

وأفادت نورة جميع الهنداسي رئيس قسم التدريب والتطوير بالدائرة، بأن الجائحة جعلتهم يستعينون بحلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ليطلقوا الرجل الآلي، لافتة إلى أن الروبوت أطلق عليه اسم «مستر إتش آر»، وهو مجهز بمستشعرات متعددة، يجعله يتفاعل مع الناس بسهولة، في جو من المرح، حيث إنه مبرمج أيضاً لإلقاء بعض أنواع النكات اللطيفة، في خطوة لإضفاء روح الدعابة والفكاهة في المكان، حيث من المقرر وضع الروبوت «الرجل الآلي»، عند مدخل الدائرة في الاستقبال، وذلك لتلقي طلبات الجمهور، والتحدث مع المسؤولين أو الموظفين بكل سلاسة، حيث يستطيع المراجع التحدث إلى الروبوت بشكل واضح، وصوت مسموع، كما يمكنه الضغط على شاشة الخيارات التي أمامه، والتي توضح كافة أقسام الدائرة، ابتداء من مكتب المدير، إلى قسم الرواتب وقسم التعيينات وقسم الاتصال المؤسسي، وقسم الإجراءات الوظيفية، وقسم الشؤون الإدارية، وغيرها من الأقسام الأخرى.

وقالت الهنداسي: إن الرجل الآلي يعمل منذ ساعات الصباح، عند بداية ساعات العمل، ويستجيب للطلبات بكفاءة كبيرة، سواء عن طريق اللوحة الإلكترونية المثبتة عليه، أو عن طريق الصوت، بعيداً عن أي ضوضاء حوله، حيث إن فريقاً متكاملاً من الدائرة يتابع الروبوت، وكافة الخدمات المقدمة، إلى جانب متابعة طلبات الجمهور، لإنجازها وفق القسم المحدد، موضحة أن الروبوت سيقدم خدماتهم بطريقة سريعة ومبتكرة، لتحقيق السعادة والرضا للمتابعين.

12 برنامجاً تدريبياً

من جانب آخر، كشفت الهنداسي أن الدائرة أطلقت 12 برنامجاً تدريبياً خلال عام 2020، بلغ عدد المشاركين فيها أكثر من 1240 مشاركاً، كما طرحت الموارد حوالي 75 حصة تدريبية وتعليمية عن بعد، عبر برنامج التواصل المرئي، ونجحت في تدريب أكثر من 2000 طالب.

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