48 ساعة النظر ببلاغات قسم نجدة الطفل في «اجتماعية» الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد أحمد الميل مدير دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، أن كافة البلاغات التي ترد إلى قسم نجدة الطفل، يتم النظر فيها خلال 48 ساعة، إذا لم يشكل البلاغ خطورة على حياة الطفل، كما أن الخط الساخن لفاقدي الرعاية الاجتماعية 800700، يتلقى بلاغات تتعلق بحماية الأطفال وفاقدي الرعاية الاجتماعية، ترد من ذويهم، أو من مختلف أفراد المجتمع، أو بلاغات تحول من جهات مختصة، في ما يتعلق بفئات فاقدي الرعاية الاجتماعية، التي حددها القانون، ومن في حكمهم، وهناك فرق تتدخل إذا كانت تلك الفئات في خطر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، كالشرطة والنيابة، إذ يتدخل الفريق بموجب صفة الضبطية القضائية لاختصاصيي الحماية من العاملين بدائرة الخدمات الاجتماعية، بموجب قانون حماية الطفل (وديمة)، أو القانون رقم (6) لسنة 2020 م، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن الرعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة.

تأمين

وقال: من أبرز أنواع الشكاوى التي ينظر فيها قسم نجدة الطفل، بإدارة حماية الطفل وفاقدي الرعاية الاجتماعية، هي الأوراق الثبوتية التي لم يتم استخراجها للطفل من قبل ولي الأمر، فيتم تأمينها، أو حتى شهادات الرعاية الاجتماعية للمرضى النفسيين أو كبار السن الذين عليهم حجر، وضمان حقوق بعض الأطفال في التعليم، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى تأمين كافة الحقوق التي كفلها القانون في التعليم والمعيشة.

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