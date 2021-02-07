«إقامة دبي»:نتائج الفحص الطبي إلكترونياً منذ 14 الجاري

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن وقف استلام كل نتائج الفحص الطبي الورقية واستلامها إلكترونياً فقط، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 فبراير الجاري. وأكد العميد حسين إبراهيم مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي أن إقامة دبي تواصل عملها لترجمة رؤى قيادة دولة الإمارات وتحقيق الاستراتيجية المشتركة للدولة في عملية التحول الرقمي، حيث ارتأت الإدارة تعزيز جهودها المتواصلة في تحقيق سعادة المتعاملين .

قنوات ذكية

ودعت إقامة دبي جميع المتعاملين للاستفادة من قنواتها الذكية المختلفة للحصول على خدمات عدة منها إصدار أو تجديد الإقامة، إلغاء الإقامة إصدار وتجديد جواز السفر للمواطنين وغيرها من الخدمات التي توفرها من خلال الموقع الإلكتروني smart.gdrfad.gov.ae أو عبر التطبيق الذكي gdrfa Dubai المتوفرة على الهواتف الذكية IOS أو Google play أو عبر التطبيق دبي الآن.

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