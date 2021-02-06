عبدالله بن زايد يؤكد التزام الإمارات بالعمل عن كثب مع الإدارة الأمريكية الجديدة لخفض التوترات الإقليمية

المصدر: وام

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي التزام دولة الإمارات بتعزيز العلاقات و العمل عن كثب مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لخفض التوترات الإقليمية و بدء حوار جديد و ترسيخ أطر التعاون تحت مظلة الاتفاق الإبراهيمي.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سموه من روبرت مالي المبعوث الأمريكي الخاص لإيران و جرى فيه بحث العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات و الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة و عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

و أشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالعلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع بين دولة الإمارات و الولايات المتحدة الأمريكية.

كان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قد تلقى مؤخرا اتصالا هاتفيا من معالي أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جرى خلاله التأكيد على عمق العلاقات الإماراتية - الأمريكية و التطور المستمر في مستويات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

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