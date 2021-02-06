جهود لرفع كفاءة محطة ضخ الزبير إلى 25 مليون جالون مياه يومياً

المصدر: الشارقة-البيان

تكثف هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة جهودها لإنجاز المرحلة الثانية من مشروع رفع كفاءة محطة ضخ الزبير للمياه المحلاة من 13.2 مليون جالون إلى 25 مليون جالون يومياً، ومن المتوقع أن ينتهي العمل في المشروع نهاية أبريل المقبل.

وأوضح سعيد السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن الهيئة ستكثف جهودها لإنجاز المشروع في الوقت المحدد وستعمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ مجموعة من المشاريع التطويرية والتنموية الخاصة بخطوط وشبكات المياه بإمارة الشارقة سعياً لمواكبة التطور الكبير وتحقيقاً لخطتها التنموية وذلك بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية والشركات المتخصصة لإنجاز المشروعات بجودة وكفاءة وفي أسرع وقت.

وأشار إلى أن رفع كفاءة محطة الزبير يعتبر من المشاريع المستقبلية، التي ستساهم بدورها في تعزيز فاعلية وكفاءة قطاع المياه وتتضمن المرحلة الثانية إضافة 3 مضخات رئيسية للمحطة بالإضافة إلى عدد من التوصيلات للمحطة بالخطوط الرئيسية.

وأكد المهندس عصام الملا مدير إدارة المياه أن العمل مستمر في المرحلة الثانية من مشروع رفع كفاءة محطة الزبير لتصل كميات المياه التي يتم ضخها من المحطة إلى 25 مليون جالون يومياً بدلاً من 13.2 مليون جالون بما يمثل حوالي ضعف كميات المياه التي كان يتم ضخها من المحطة خلال العام الماضي مما يساهم في توصيل كميات المياه لمختلف المناطق التي تقوم بتغذيتها بكفاءة، وتقديم خدمات متطورة لأهالي الشارقة وتلبية احتياجاتهم المتزايدة من المياه خاصة خلال فصل الصيف الذي يتزايد فيه الطلب على استخدام المياه.

وأضاف إن المرحلة الأولى من المشروع تضمنت إنشاء محطة الضخ وخزان استراتيجي للمياه وتم الانتهاء منها خلال العام الماضي وبدأت الهيئة في تنفيذ المرحلة الثانية والتي من المخطط أن يتم إنجازها خلال أبريل القادم وقبل حلول أشهر الصيف.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز