«استشاري الشارقة» يدعو إلى توفير الخدمات العلاجية للمعاقين

المصدر: الشارقة- البيان

طالب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة من خلال سؤال برلماني، تم طرحه على هيئة الشارقة الصحية بتوفير مراكز طبية متخصصة، للتعامل مع احتياجات (المعاقين) من أجهزة ومعدات طبية ورعاية علاجية للمعاقين في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة ومنحها الأولوية في مشاريع الهيئة.

جاء ذلك خلال الجلسة العاشرة، التي عقدها المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الخميس الماضي، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر، وأقيمت الجلسة في مقر المجلس بمدينة الشارقة برئاسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري، وذلك بمقره في مدينة الشارقة بعد أخذ كل الاحتياطات ودواعي السلامة العامة والتباعد الجسدي.

في بداية الجلسة وجه المجلس سؤالاً برلمانياً إلى هيئة الشارقة الصحية من العضو الدكتور حميد السويجي الزعابي عن أوجه العمل على توفير مراكز طبية متخصصة للتعامل مع احتياجات (المعاقين) من أجهزة ومعدات طبية، وكذلك الوقوف على خططها في هذا الصدد، لا سيما في ظل افتقار مدن المنطقة الشرقية من وجود مراكز متخصصة لتقديم خدمات علاجية، والمتاح محدود لدى مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وتقدم فقط خدمات أولية غير تخصصية أو علاجية، ما يكبد الأسر عناء الذهاب لمسافات بعيدة لمراكز طبية متخصصة موجودة في إمارات أخرى.

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