إغلاق دور السينما في أبوظبي وخفض الطاقة الاستيعابية في المطاعم 60%

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خفض الطاقة الاستيعابية في المراكز التجارية في الامارة بشكل مؤقت الى 40%، كما قررت خفض الطاقة الاستيعابية في المطاعم الى 60% مؤقتا، إضافة إلى إغلاق دور السينما بشكل مؤقت.

يأتي ذلك في إطار الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الإمارة للحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي اليوم السبت إن 30 بالمئة فقط من الموظفين سيُسمح لهم بالذهاب إلى أماكن العمل في حكومة أبوظبي والهيئات شبه الحكومية كما يجب على جميع الموظفين إجراء فحص (بي.سي.آر) للكشف عن الإصابة بكورونا أسبوعيا ما لم يتم تطعيمهم.

وعلى العاملين الذين يمكنهم أداء وظائفهم عن بعد أو الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما أو من يعانون مشكلات صحية العمل من المنزل.

جدير بالذكر أن الإمارات أطلقت واحدة من أسرع حملات التطعيم في العالم.

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