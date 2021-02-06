شرطة أبوظبي تعزز الوعي بالجرائم الإلكترونية بـ«خلك حذر»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت شرطة أبوظبي النسخة الرابعة من الحملة الإعلامية التوعوية «خلك حذر» بهدف تعزيز وعي المجتمع بالأشكال المستجدة للجرائم الإلكترونية المتمثلة بعدة أنواع مثل «النصب الهاتفي» والاحتيال والابتزاز، والتنمر، والتسول الإلكتروني، والتوظيف الوهمي.

وأوضح العميد محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي أن الحملة في عامها الثالث - والتي تستمر مدة شهر - تركز على زيادة الوعي لدى الجمهور من مستخدمي شبكة الإنترنت والأجهزة الذكية بضرورة المحافظة على بياناتهم ومعلوماتهم الخاصة وعدم الإفصاح عنها تجنباً للوقوع ضحايا لتنظيمات هدفها زعزعة الاستقرار والأمن وإحداث الفوضى في المجتمع.

وذكر أن الحملة تستهدف تحذير جميع شرائح المجتمع بأخطار الجرائم الإلكترونية مؤكداً الحرص على تضييق الخناق على المحتالين، وضبطهم والتصدّي لأساليبهم الإجرامية المتجددة بتدابير احترازية أمنية متقدمة.

وأوضح أن الجرائم الإلكترونية تعد من الجرائم التي تتعامل معها الأجهزة الأمنية بأولوية خاصة، مؤكداً تضافر جهود جميع الإدارات المعنية في شرطة أبوظبي للتصدي للجرائم الإلكترونية مهما اختلفت أشكالها وأنواعها وطرائق ارتكابها.

ودعا الأسر إلى أهمية مراقبة أبنائهم من الابتزاز الإلكتروني وابتزاز الأشخاص الذين ينتحلون صفة الفتيات واستدراجهن بصور صداقة ثم يبدأ الابتزاز الجنسي والمالي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد أهمية مضاعفة الأسر الرقابة على أبنائها الأطفال وعدم الانشغال عنهم، وحماية الصغار من أخطار الابتزاز والإساءة عبر الإنترنت مثل حالات التنمر والتهديد وحالات التحرش واستدراج الصغار لمشاركة صورهم وبياناتهم وتوريطهم في أنشطة غير أخلاقية.

وأشار إلى ضرورة عدم التعامل مع المتاجر الإلكترونية الوهمية وغير الموثوق بها التي قد تقوم باستدراج العملاء لعمليات نصب من خلال سرقة أموالهم عبر بطاقاتهم المصرفية أو حساباتهم البنكية.

خدمة أمان

وأوضح أن خدمة أمان هي قناة اتصال أمنية تستقبل المعلومات (الأمنية والمجتمعية والمرورية) وتعمل على مدار الساعة وتتيح لأفراد المجتمع الإسهام بدورهم في منع وقوع الجرائم قبل حدوثها وتتعامل مع حالات الابتزاز بالتعاون مع مراكز الدعم الاجتماعي بسرية تامة عن طريق قنوات التواصل المتاحة كالرقم المجاني 8002626 (AMAN2626) أو بواسطة الرسائل النصية (2828) أو عبر البريد الإلكتروني (aman@adpolice.gov.ae) أو من خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

حملة

وتشارك في الحملة هيئة تنظيم الاتصالات، ومؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، وقطاع المصارف والبنوك والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ومديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في قطاع الأمن الجنائي، وإدارة الشرطة المجتمعية في قطاع أمن المجتمع، وإدارة الإعلام الأمني في قطاع شؤون القيادة.

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