خطط بمركز شرطة كلباء الشامل استعداداً لافتتاح المشاريع الجديدة

المصدر: الشارقة - البيان

وضع مركز شرطة كلباء الشامل بإدارة شرطة المنطقة الشرقية خططاً وبرامج مسبقة، لتنظيم عملية المرور في المدينة، بما يكفل انسيابية حركة السير والحفاظ على الأمن والسلامة خلال الفترة المقبلة التي ستشهد افتتاح المشاريع التطويرية في مدينة كلباء والمناطق السياحية التي من المتوقع أن تشهد إقبالاً كبيراً من الزوّار، وذلك تماشياً مع ما تشهده الإمارة والمدن التابعة لها في الفترة الماضية، من افتتاحٍ للمشاريع الحيوية والسياحية، بالإضافة للتقدم العمراني الذي شهدته الإمارة.



حملات



وتفصيلاً قال المقدم دكتور وليد خميس اليماحي رئيس مركز شرطة كلباء الشامل: تم عقد اجتماعات تنسيقية عدة مع الشركاء الاستراتيجيين في المنطقة، لتحديد اختصاص كل جهة بالأعمال المشتركة والمترتبة عليهم، إضافة إلى تنظيم حملات أمنية عدة، وورش عمل دورية، لتحقيق الأهداف المرجوة، والعمل على تحسينها.

وأشار إلى أن المركز نظم حملات مرورية وأمنية واسعة، للحد من السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة، إضافة إلى عمل فريق لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لدى الجمهور، للحد من انتشار كورونا وحفظ الأمن والسلامة والحماية المدنية في المنطقة.

نجوم



واختتم رئيس مركز شرطة كلباء الشامل حديثه باستعداد المركز لبرنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة (نظام النجوم العالمي)، الذي يهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة في مركز الخدمة، وتأهيل مراكز الخدمة، والاهتمام بسعادة الموظفين في العمل، بالإضافة إلى تحسين تجربة المتعامل عند تلقيه الخدمة من خلال توفير خدمات أفضل وبكفاءة عالية، بهدف الظهور بصورة متميزة تضفي السعادة على الموظف والمتعامل تحقيقاً لأهداف وزارة الداخلية في ضمان تقديم كل الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

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