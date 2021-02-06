بيان مهم من سفارة الإمارات في الدنمارك
أكدت سفارة الامارات في الدنمارك انه تم رفع الحظر عن الرحلات الجوية القادمة من الإمارات اعتباراً من غد الأحد.
وذكرت السفارة على حسابها في "تويتر" انه تم :"انهاء حظر الطيران المؤقت على الرحلات الجوية من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مملكة #الدنمارك وقبول اختبارات كورونا السلبية التي تم إجراؤها في الدولة خلال 24 ساعة اعتباراً من 7 فبراير 2021."
وأضافت :"إلزام القادمين من جميع الدول إلى مملكة الدنمارك بإجراء اختبار فايروس كورونا والعزل مدة 10 أيام للحد من نقل وانتشار كورونا وسلالاتها الجديدة اعتبارًا من 7 فبراير 2021".
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