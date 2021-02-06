بيان مهم من سفارة الإمارات في الدنمارك

المصدر:
  • البيان الإلكتر وني
التاريخ:

أكدت سفارة الامارات في الدنمارك انه تم رفع الحظر عن الرحلات الجوية القادمة من الإمارات اعتباراً من غد الأحد.

وذكرت  السفارة على حسابها في "تويتر" انه تم :"انهاء حظر الطيران المؤقت على الرحلات الجوية من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مملكة #الدنمارك وقبول اختبارات كورونا السلبية التي تم إجراؤها في الدولة خلال 24 ساعة اعتباراً من 7 فبراير 2021."

وأضافت :"إلزام القادمين من جميع الدول إلى مملكة الدنمارك  بإجراء اختبار فايروس كورونا  والعزل مدة 10 أيام للحد من نقل وانتشار  كورونا  وسلالاتها الجديدة اعتبارًا من 7 فبراير 2021".

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