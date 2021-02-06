الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والغربية، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

الموج في الخليج العربي متوسط فيما يحدث المد الأول عند الساعة 08:27 والمد الثاني عند 23:06 ..والجزر الأول عند الساعة 16:25 والجزر الثاني عند الساعة 02:31 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا فيما سيحدث المد الأول عند 19:37 والمد الثاني عند الساعة 06:01 ..والجزر الاول عند الساعة 12:15 والجزر الثاني عند الساعة 00:52 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 17 75 25

دبي 29 18 65 25

الشارقة 28 15 60 20

عجمان 27 14 70 25

أم القيوين 27 13 65 20

رأس الخيمة 25 14 75 30

الفجيرة 26 18 80 60

العين 28 16 70 25

ليوا 29 15 75 25

الرويس 28 14 80 35

السلع 27 13 80 35

دلما 23 18 85 60

طنب الكبرى 25 19 80 45

طنب الصغرى 25 19 80 45

أبو موسى 25 19 80 45 .

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