جزيرة ياس تضيء باللون الأحمر احتفاءً بقرب وصول مسبار الأمل إلى المريخ

المصدر: البيان الإلكتروني

أضاءت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، معالمها السياحية باللون الأحمر احتفاءً بقرب وصول مسبار الأمل إلى مداره حول كوكب المريخ، والمقرر بتاريخ 9 فبراير الجاري.

ومع وصول مسبار الأمل إلى وجهته في رحلته التي استمرت لمدة سبعة أشهر وعلى طول 493 مليون كيلومتراً، تواكب جزيرة ياس هذا الحدث الاستثنائي بتحويل مناطق الجذب الرئيسية في الجزيرة إلى اللون القرمزي بما في ذلك عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، و"كلايم أبوظبي"، وفنادق ياس بلازا، بالإضافة إلى الاتحاد أرينا وفندق دبليو أبوظبي - جزيرة ياس.

وتجدر الإشارة إلى أن رحلة مسبار الأمل انطلقت إلى المريخ في يوليو 2020، حيث ستعمل المركبة الفضائية غير المأهولة بعد انتهاء رحلتها التي استغرقت سبعة أشهر، على استكشاف الغلاف الجوي للكوكب الأحمر، وذلك لمدة سنة مريخية كاملة، والتي تبلغ بحسابات الأرض 687 يوماً.

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