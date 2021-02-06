أحمد النعيمي يصدر قراراً بشأن نظام تقييم وتصنيف الوظائف في حكومة عجمان

المصدر: وام

أصدر الشيخ أحمد بن حميد بن راشد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية قرارا بشأن اعتماد نظام تقييم وتصنيف الوظائف في حكومة عجمان.

ونص القرار على اعتماد نظام تقييم وتصنيف الوظائف في حكومة عجمان وتكليف دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بإصدار القرارات التنفيذية والتعاميم والإدارية والأدلة والنماذج والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام نظام تقييم وتصنيف الوظائف المعتمد.

وبموجب هذا القرار يلغى أي نص أو حكم ورد في أي نظام آخر يتعارض مع أحكام النظام المعتمد، على أن ينشر في الجريدة الرسمية.

ويطبق نظام تقييم وتصنيف الوظائف في حكومة عجمان على كافة الجهات الحكومية التي يسري عليها قانون الموارد البشرية لحكومة عجمان الصادر بالمرسوم الأميري رقم /4/ لسنة 2017.

وفي هذا الإطار أصدرت دائرة الموارد البشرية تعميما إلى كافة الجهات الحكومية في الإمارة بهدف تمكين الجهات الحكومية من تقييم وتصنيف وظائفها بطريقة مثلى تنعكس ايجابا على تطوير منظومة تشريعات وسياسات متكاملة وفاعلة للموارد البشرية.

ونص التعميم على ضرورة تطبيق الأحكام والمسؤوليات الواردة في النظام ويتوجب على الجهة الحكومية استخدام منهجية تقييم الوظائف حسب المراحل والخطوات الأساسية والعمليات الرئيسية والإجراءات الواردة في النظام لتقييم كافة الوظائف بالجهات الحكومية في الإمارة والاعتماد على درجة تقييم الوظيفة المحددة في النظام عند تعيين أي موظف جديد في الجهة الحكومية وبحسب متطلبات الوظيفة.

ويتعين على الجهة الحكومية تصنيف وظائفها المدرجة في الهيكل الوظيفي المعتمد بالإضافة إلى تحديد الجهة الحكومية لوظائفها المدرجة في الهيكل الوظيفي المعتمد حسب المجموعات الوظيفية الرئيسية والفرعية المذكورة في النظام.

ويوضح نظام تقييم وتصنيف الوظائف في حكومة عجمان الخطوط الاسترشادية لكيفية تصنيف الوظائف وفق جدول التصنيف الوظيفي الذي يشمل ست فئات وظيفية وهي الإدارة العليا والفئة الاشرافية والفنية والمهنية والفئة التنفيذية والدعم الفني إلى جانب الفئة الحرفية والخدمات المعاونة بالإضافة إلى القواعد الأساسية لتقييم الوظائف والتصنيف الوظيفي والمجموعات الوظيفية في حكومة عجمان التي تتضمن 14 مجموعة وظيفية وهي الإستراتيجية والتطوير المؤسسي والموارد البشرية والمالية والمحاسبة وإدارة المشاريع وتقنية المعلومات والاقتصاد والإحصاء والشؤون القانونية والشؤون الهندسية والدعم الإداري والتدقيق والحوكمة والصحة والسلامة والاتصال المؤسسي والترويج والسياحة والثقافة والتغيير المناخي والبيئة والمياه.

كما يتضمن النظام على خمسة عوامل أساسية للتقييم تتمثل في المعرفة والتأثير والتواصل والتفاعل وحل المشكلات والابتكار والمساءلة القانونية، وحدد النظام أربع مراحل لتقييم وتصنيف الوظائف وسماتها وآلية تقييمها.

وأكد سعادة راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية أن إصدار نظام تقييم وتصنيف الوظائف في حكومة عجمان يأتي انطلاقا من الدور الذي تقوم به الدائرة في تطوير منظومة تشريعات وسياسات متكاملة للموارد البشرية على مستوى حكومة عجمان وفي إطار سعيها الدائم لتحقيق أهدافها الإستراتيجية في تنمية كفاءات الموارد البشرية ولدعم التطبيق الفاعل لأنظمة وأدلة وإجراءات الموارد البشرية في الجهات الحكومية وليكون مرجعا عمليا وليقدم منهجية موحدة تعتمد آلية واضحة ومحددة للوحدات التنظيمية المعنية بتقييم وتصنيف الوظائف بها.

ولفت إلى أن النظام يهدف إلى وضع منهجية موحدة وآلية معتمدة لتقييم وتصنيف الوظائف في الجهات الحكومية وتحقيق العدالة والانسجام بين الوظائف على مستوى الجهات الحكومية والمساهمة في رفع كفاءة أداء الوحدات التنظيمية من خلال التطبيق الفاعل للمنهجية.

وأوضح أن النظام سيساهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي من خلال تصنيف الوظائف بشكل علمي ومدروس ضمن مجموعات وظيفية محددة وتحليل الهياكل الوظيفية وزيادة فاعليتها والحد من التضخم الوظيفي من خلال توحيد المسميات الوظيفية إضافة إلى توفير المدخلات الأساسية لدعم خطط التدريب والتطوير وخطط الترقيات والتعاقب الوظيفي وتطبيقات الموارد البشرية في الجهات الحكومية بالإمارة.

وأشار السويدي إلى حرص دائرة الموارد البشرية على تقديم الاستشارات والدعم الفني اللازم للجهات الحكومية بشأن تطبيق النظام ومساعدتها لضمان التنفيذ الأمثل لأحكامه.

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