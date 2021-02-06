القرية العالمية تحقق رقماً قياسياً جديداً في غينيس للأرقام القياسية في اليوم العالمي للسرطان

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، من تحقيق رقم جديد في غينيس للأرقام القياسية، مقتربة من هدفها في تحقيق 25 رقماً قياسياً في إطار احتفالاتها بموسم اليوبيل الفضي.

وكانت الوجهة العائلية قد اختارت الرقم القياسي الجديد لكونه ذو هدف نبيل مرتبط باليوم العالمي للسرطان الذي صادف يوم الخميس 4 فبراير، وقد نجحت في تحقيق "أكبر عدد من الشرائط التوعوية يتم تصنيعها من قبل فريق خلال ساعة واحدة". وقامت القرية العالمية بتوزيع جميع الشرائط المتعددة الألوان على ضيوفها ذلك اليوم لنشر الوعي حول المرض.

وتفخر القرية العالمية بمشاركتها في دعم اليوم العالمي للسرطان، والذي يصادف الرابع من فبراير من كل عام ويتم الاحتفاء به حول العالم، بهدف نشر التوعية والسعي نحو الوقاية من هذا المرض. وتؤمن الوجهة العائلية بأن دورها لا يقتصر على توفير التجارب الثقافية والترفيهية لضيوفها وحسب، وإنما يمتد خارج حدودها الجغرافية ليغطي المجتمع ومختلف المناسبات العالمية.

تستمر القرية العالمية بالترحيب بضيوفها يومياً في الموسم 25 إبتداءً من الساعة 4 عصراً لغاية 18 أبريل 2021، مع أفضل البرامج الثقافية والترفيهية على مستوى المنطقة ولجميع أفراد العائلة، لتجربة عالم من الروائع.

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