حمدان بن محمد يلتقي مؤسس منصة تيليجرام

المصدر: البيان الإلكتروني

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ، بافل دوروف مؤسس منصة "تيليجرام" ،وتعرف سموه منه على تفاصيل قصة نجاح المنصة التي تتخذ من دبي مقراً عالمياً لها.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد في حسابه على توتير " التقيت بافل دوروف مؤسس منصة "تيليجرام" التي تتخذ من دبي مقراً عالمياً لها، بقيمة سوقية تتجاوز 20 مليار دولار وأكثر من 570 مليون مستخدم.. وتعرفت منه على تفاصيل قصة نجاح مُلهمة ولدت على أرض الإمارات وضمن بيئة الأعمال الداعمة التي توفرها دبي لشركائها.

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