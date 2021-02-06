طرق دبي تنجز جسراً للمشاة والدراجات على شارع رأس الخور بطول 475 مترا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات إنجاز مشروع انشاء جسر للمشاة والدراجات الهوائية على شارع رأس الخور (دبي - حتا) بطول 475 متراً، وعرض خمسة أمتار: (3م للدراجات الهوائية، 2م للمشاة، إضافة إلى الحواجز بين المسارات وعلى الجانبين).

ويربط الجسر بين المدينة العالمية بمنطقة الورقاء ويسهم في تسهيل حركة وتنقل المشاة بين جانبي شارع راس الخور، كما يربط مسار الدراجات القادم من منطقة الخوانيج ومشرف والورقاء بمنطقة المدينة العالمية وسوق التنين الصيني.

وقال معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يأتي إنجاز المشروع تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بجعل دبي مدينة صديقة للدراجات الهوائية، عبر توفير البدائل المناسبة لتشجيع السكان على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، كما يأتي في إطار جهود الهيئة لتطوير جودة الحياة في المدينة لتحقيق السعادة للسكان، والتحول نحو النقل المستدام والأقل تلويثاً للبيئة، وكذلك ترجمة لاستراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي بـــ "صفر وفاة"، لتكون إمارة دبي، الأكثر أماناً في العالم في مجال السلامة المرورية في عام 2021.

370 طن فولاذ

وأضاف: الجسر الجديد هيكل معدني وخرساني، ويضم هيكل الجسر 370 طنًا من الفولاذ الإنشائي، نقل إلى الموقع في أربع قطع مختلفة، ثم وضعت طبقة سطحية من الخرسانة المسلحة على سطح الجسر العلوي، ويبلغ الطول الإجمالي للجسر 475 متراً، منها 110 أمتار طول الهيكل الحديدي المركب، تستند على ثلاث دعامات خرسانية، ويتصل الجسر بمنحدرات صعود ونزول يبلغ طولها حوالي 180 متراً في الجانبين، فيما يبلغ عرض الجسر خمسة أمتار، منها ثلاثة أمتار للدراجات الهوائية، ومتران للمشاة، وزودت أرضية سطح الجسر بطبقة مانعة للانزلاق، كما زود الجسر بإنارة تجميلية منخفضة، وقوائم حديدية متتابعة (درابزين) على جانبي الجسر لسلامة المشاة ومستخدمي الدرجات الهوائية، مشيراً إلى أن الهيئة أنجزت في فترة سابقة مسار للدراجات الهوائية في مناطق متفرقة في الامارة كمسارات الدراجات الهوائية في منطقة الورقاء ومشرف والخوانيج، إضافة إلى إنشاء جسرين للاستخدام المشترك للدراجات الهوائية والمشاة على شارعي الخوانيج والشيخ زايد بن حمدان آل نهيان.

129 جسراً للمشاة

وأوضح معالي مطر محمد الطاير أن عدد جسور المشاة في دبي ارتفع من 13 جسراً عام 2006 إلى 129 جسراً عام 2020، وتعتزم الهيئة تنفيذ 31 جسراً للمشاة خلال الفترة من 2021 إلى 2026، ليرتفع إجمالي عدد جسور المشاة إلى 160 جسراً، مشيراً إلى أن جهود الهيئة في تحسين سلامة المشاة ساهمت في خفض وفيات المشاة في دبي بنسبة 81% خلال الفترة من 2007 إلى 2020.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي أطوال المسارات المخصصة للدراجات الهوائية المنفذة حتى نهاية عام 2020 بلغ 425 كيلومتراً، وتعتزم هيئة الطرق والمواصلات رفع أطوال مسارات الدراجات إلى 668 كيلومترا بحلول عام 2025، وتسعى الهيئة من تنفيذ مسارات الدراجات الهوائية إلى ربط المناطق الأكثر حيوية في الإمارة بمحطات وسائل المواصلات العامة المختلفة، ويأتي تنفيذ مسارات الدراجات في إطار جهود الهيئة لجعل دبي مدينة صديقة للدراجات الهوائية، عبر توفير البدائل المناسبة لتشجيع السكان على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، وذلك تحقيقاً لرؤية دبي 2021، الرامية لجعل دبي المكان المفضل للعيش والعمل، والمقصد المفضّل للزائرين، والأكثر أمنا.

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