إغلاق 7 مؤسسات غير ملتزمة بالإجراءات الوقائية في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

كثفت بلدية دبي حملاتها التفتيشية على المؤسسات، لضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية المطبقة للحد من انتشار «كوفيد 19»، حيث بلغ عدد الزيارات التفتيشية ليوم أول من أمس 2287 زيارة، تم خلالها إغلاق 7 مؤسسات ومخالفة 4، كما تم التنبيه على 20 مؤسسة أخرى.

كما نفذت البلدية حملات في الحدائق العامة، لضمان الالتزام التام بمختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية.من جهة ثانية، وخلال جولاتها التفتيشية أول من أمس، قامت دائرة التنمية الاقتصادية بمخالفة 6 منشآت، ونبّهت على اثنتين، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وكانت بلدية دبي حدثت، الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في المؤسسات الغذائية، اعتباراً من 22 ينايرالماضي، وحتى إشعار آخر، وأوضحت أنه يجب ترك مسافة لا تقل عن 3 أمتار بين كل طاولتين في منطقة تناول الطعام، وذلك في كافة منافذ بيع الأطعمة والمشروبات وردهات الطعام، وتحديد 7 أفراد للمجموعة الواحدة، كحد أقصى على الطاولات ولا ينبغي أن تكون الطاولات الكبيرة، والتي تأخذ مجموعات من 5-7 أفراد متجاورة مع بعضها البعض.

وبحسب تعميم أصدرته الشهر الماضي، يجب توجيه العاملين في المؤسسة الغذائية، في حالة ظهور أي أعراض عدوى تنفسية، إلى أقرب مركز صحي، للفحص والعلاج، وعدم مزاولة العمل، وإذا تم تأكيد إصابة أي من الموظفين بـ «كورونا»، وفقاً لاختبار «بي سي آر»، من قبل منشأة معتمدة، لا يسمح له بالعودة، ما لم يتم منحه شهادة طبية معتمدة من هيئة الصحة بدبي، تفيد بخروجه من العزل الصحي، كما يجب تدريب جميع العاملين على متطلبات الصحة والسلامة الصادرة عن إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي.

وشددت بلدية دبي على النظافة والتطهير، وتطبيق تدابير مكافحة العدوى المناسبة، وتنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير الروتيني اليومي قبل الفتح، ويمكن أن تتم هذه العملية داخلياً، أو من خلال طلب من إحدى شركات التنظيف والتطهير المعتمدة من قبل بلدية دبي.

كما يجب القيام بعملية تنظيف وتطهير شاملة في المؤسسة الغذائية بعد ساعات العمل، ويجب عدم السماح للزبائن بالوجود أكثر من 3 ساعات، ولا يسمح للزبائن بالبقاء في منطقة الانتظار، لتقليل عدد الزائرين داخل المنشأة، ويمكن للمؤسسة الغذائية أن تطلب من الزبائن مغادرة المنشأة، في حال عدم الامتثال للإجراءات الاحترازية، ولا يتم إرجاع قيمة الطلبات إذا تم الدفع.||

وأكدت بلدية دبي، أنه يجب توفير الكمامات ومعقمات الأيدي، وتشجيع الدفع الإلكتروني، ويجب تطوير خطة الاستعداد والاستجابة، للتأكد من توفر الإجراءات المناسبة لحماية استمرارية العلميات، وسلامة كل فرد في المؤسسة، لافتة إلى أنه سيتم متابعة هذه الإجراءات، من خلال التفتيش، للتأكد من الالتزام بها، ومخالفة المؤسسات الغذائية غير الملتزمة، وفقاً للضوابط المعمول بها.

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