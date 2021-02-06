«الوطني» يناقش سياسة «وزارة التغير المناخي» بتحقيق التنمية

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

يعقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، يوم الثلاثاء 9 فبراير الجاري في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس.

ويناقش المجلس خلال الجلسة موضوع «سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية»، فضلاً عن مشروع قانون اتحادي في شأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها والمحال من لجنة الشؤون الصحية والبيئة بالمجلس.

ويوجه المجلس سؤالاً واحداً إلى معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير التغيير المناخي والبيئة، من العضو شذى سعيد النقبي حول «الصيد باستخدام الطعم الحي».

أما في شأن الموضوعات المتبناة للعرض على المجلس، فإنه من المقرر تبني مناقشة موضوعين هما موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب، وموضوع سياسة هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

وحسب جدول أعمال الجلسة يطلع المجلس على رسالة صادرة بشأن الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة وزارة الطاقة والبيئة التحتية».

ومن المقرر أن يصادق المجلس على مضبطة الجلسة الخامسة المعقودة بتاريخ 19 يناير 2021 الماضي.

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