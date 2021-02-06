مكتوم بن محمد: اليوم نصنع الإنجاز ونكتب التاريخ

المصدر: دبي - البيان

دعا سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي كل إماراتي وعربي أن يتابع وأبناؤه لحظة وصول مسبار الأمل إلى المريخ في التاسع من فبراير الجاري.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «أيام قليلة تفصلنا عن أحد أهم المحطات التاريخية في مسيرة دولة الإمارات.. رؤية المؤسسين، رحمهم الله، وعزم قادتنا اليوم يصل بالعرب إلى المريخ. أدعو كل إماراتي وعربي أن يتابع وأبناؤه لحظة وصول مسبار الأمل إلى المريخ. اليوم نصنع الإنجاز، ونكتب التاريخ، ونثبت للجميع أن لا شيء مستحيل».

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