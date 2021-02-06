قائد عام شرطة الشارقة يكرّم متطوعة خلال زيارته مركز المسح الوطني

المصدر: الشارقة - البيان

كرم اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة - رئيس الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة، الملازم أول منى صندل، المتطوعة في مركز المسح الوطني لإمارة الشارقة بقاعة البيت متوحد، وذلك تقديراً لجهودها الملحوظة، والدور الفاعل الذي بذلته في مركز المسح الوطني، ولتميزها في أداء واجبها ، مما عكس الدور الإيجابي لعمل الشرطة تجاه الوطن.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية للواء الشامسي لمركز المسح الوطني في الشارقة، للوقوف على استمرارية جاهزية المركز في مواجهة تداعيات فيروس "كوفيد 19 " المستجد، ومتابعة آخر المستجدات في الحد من انتشاره، مثنياً على جهود كافة المتطوعين من رجال الشرطة من خلال تنظيم حركة السير والمرور في المركز لضمان سلامة المشاة، والقيام بالدور المجتمعي والتوعوي، وصولاً للارتقاء بالعمل الشرطي والأمني إلى أفضل المستويات.

تحديات

واستمع اللواء الشامسي إلى شرح من الدكتورة ريما الحمادي مدير مركز فحص "كوفيد 19"، بقاعة البيت متوحد بالشارقة، حول أهم المستجدات في مواجهة الجائحة، والتحديات التي تغلب عليها المركز، مشيداً بالدور الكبير الذي تبذله فرق العمل في وزارة الصحة ووقاية المجتمع عبر مراكز المسح الوطني من خلال إجراء مختلف الفحوصات المكثفة واحتوائها للأزمة، ودورهم الهام في تسهيل الوصول المواطنين والمقيمين إلى مرافق فحص عالية المستوى.

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