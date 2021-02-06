«كهرباء دبي» تنظم رحلة لصعود مسارات المشي الجبلية في حتا

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي رحلة رياضية لصعود مسارات المشي الجبلية في حتا لمسافة 13 كم، بمشاركة 120 موظفاً وبقيادة مرشدين جبليين مؤهلين من ذوي الخبرة حاملين لشهادة الإسعافات الأولية، وذلك في إطار جهودها لتشجيع أفراد المجتمع على اتباع أسلوب حياة صحي وتعزيز موقع حتا كواحدة من أبرز مناطق الجذب السياحي في إمارة دبي.

وتضمنت الرحلة ممارسة رياضة التجديف بقوارب الكاياك ووجبة غداء إماراتية تقليدية في مزارع حتا القديمة، مع المحافظة على التباعد الاجتماعي والتقيد بكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة في جميع مراحل الرحلة.

مسؤولية

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «في إطار مسؤوليتها المجتمعية، والتزامها بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة بأن تكون الرياضة جزءاً من ثقافة المجتمع الإماراتي، تحرص الهيئة على توفير بيئة عمل إيجابية وصحية، تعزز روح العمل الجماعي وتوطد العلاقات الأخوية، وتتيح للموظفين من مختلف إدارات وقطاعات الهيئة التعارف.

فيما بينهم خارج أوقات العمل؛ ما يعزز ولاءهم الوظيفي، ويؤثر إيجاباً على حياتهم المهنية والشخصية. وتولي الهيئة أهمية كبيرة لمنطقة حتا، وتعمل على زيادة جاذبيتها كوجهة سياحية ورياضية.

بما يدعم الخطة التنموية الشاملة لتطوير منطقة حتا التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، وتوفير بيئة سياحية على مستوى عالمي في حتا، وخاصة مع إطلاق صاحب السمو مؤخراً لمشروعي»قمة دبي«و»شلالات حتا المستدامة«اللذين ستنفذهما الهيئة».

من جانبه، قال الدكتور يوسف إبراهيم الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، ورئيس اللجنة الرياضية في هيئة كهرباء ومياه دبي: «تعتبر الهيئة موظفيها العمود الفقري لكافة إنجازاتها ونجاحاتها، وتلتزم بتقديم جميع مقومات الدعم لهم لتحقيق التوازن بين حياتهم العملية والاجتماعية، إضافة إلى تشجيعهم على المشاركة في الفعاليات الرياضية المختلفة وتحفيزهم لجعل الأنشطة البدنية جزءاً أساسياً من حياتهم اليومية».

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